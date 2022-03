Situación "insostenible" en el Polígono Sur de Sevilla tras veinte días sin luz

Los vecinos de la barriada Martínez Montañés, la zona más deprimida del Polígono Sur y conocida popularmente como Las Vegas, aseguran que la situación empieza a ser "insostenible" tras más de veinte días sin luz eléctrica. El pasado 27 de febrero ardió el transformador que daba servicio al barrio, en el que la compañía suministradora sólo tiene un cliente registrado. Desde entonces, toda la zona está a oscuras y los vecinos aseguran que tampoco pueden formalizar sus contratos porque para ello antes ha haber un proceso de regularización de las viviendas.

El portavoz de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal Santiago, envió ayer dos cartas alertando de la necesidad de que vuelva la corriente eléctrica a la zona. Una de ellas está dirigida al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, a quien Pertegal explica que la "situación es insostenible, con mayores enfermos que tienen limitaciones".

"Además, al no haber luz, el agua tampoco llega a las viviendas de las plantas superiores de los bloques, pues los motores que hacen que suba el agua no funcionan. No podemos tener higiene ni con agua fría. Hablamos de niños en edad escolar, de familias con pocos o ningún recurso, ¿cómo viviría usted sin luz durante más de veinte días?", explica el representante vecinal.

Éste añade que en el Polígono Sur existen "familias trabajadoras e integradas, aunque también existan aprovechados". Pertegal afea al subdelegado del Gobierno que dejara fuera al comisionado, Jaime Bretón, y al Ayuntamiento, de una reunión que convocó hace unos días para tratar este problema. Y concluye preguntándose cuántos años van a durar las penurias de su barrio.

Además, envió otra carta al director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Federico Ruiz Marín, al que pide que acelere el proceso de regularización de los pisos para que los vecinos puedan contratar la luz.

"Es verdad que muchos vecinos tienen responsabilidades que no cumplen, pero mucho más grave son los incumplimientos de las distintas administraciones. Por favor, sean mínimamente humanos y abran las oficinas de AVRA en el Polígono Sur, intenten saber quién vive en cada vivienda y faciliten la documentación necesaria para su posible regularización", expone Pertegal.