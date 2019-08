Teresa Jiménez-Becerril también responde al polémico tuit de Dani Mateo sobre las víctimas de ETA

Siguen las reacciones al polémico tuit con el que el humorista Dani Mateo se quejaba del doble rasero que considera que existe entre las víctimas del franquismo con las de la banda terrorista ETA. Tras el duro mensaje que este lunes emitió Alberto Jiménez-Becerril García, hijo del que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y su mujer, Ascensión García, asesinados por la banda en la capital en 1998. Ahora ha sido la hermana del fallecido, la diputada Teresa Jiménez-Becerril, la que ha utilizado las redes sociales para mostrar su rechazo a esta palabras.

"¿Le han matado a usted a su hermano? El que se tiene que callar es usted. Yo no voy a enmudecer para complacer a quienes quieren blanquear a los terroristas y a sus cómplices", ha escrito la diputada en su perfil de Twitter. En el que asegura que su "palabra" y "testimonio" es "la mejor y única arma para luchar contra ETA".

¿Como se permite @DaniMateoAgain decirnos a las victimas que no hablemos más de ETA? ¿Le han matado a usted a su hermano? El que se tiene que callar es usted. Yo no voy a enmudecer para complacer a quienes quieren blanquear a los terroristas y a sus cómplices. pic.twitter.com/4kWIvqzsof — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) August 6, 2019

La polémica se ha originado después de que Dani Mateo escribiera en su perfil de twitter el siguiente mensaje: "Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir". El humorista continuó con un segundo tuit en el que calificaba de "ruin" el uso político, tanto el franquismo como la banda terrorista. Un tuit que concluía con un "me voy a la playa".

Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) August 4, 2019

Alberto Jiménez-Becerril García no tardó en responder a este comentario manifestando los 21 años que lleva sin sus padres tras el acto terrorista de la banda en Sevilla, que acabó con la vida de sus dos progenitores. Ahora la hermana del fallecido y tío del joven, Teresa Jiménez-Becerril, también ha utilizado las redes para manifestar su repulsa a la insinuación de Dani Mateo.