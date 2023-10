La US cuela 26 disciplinas entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghai

La Universidasd de Sevilla (US) se sitúa en el top 500 entre las universidades de todo el mundo en 26 de las 55 disciplinas analizadas por el ranking Shanghai Academic by Subject. En concreto, las disciplinas mejor valoradas de la US son Food Science & Technology, Automation & Control, Hospitality & Tourism Management y Civil Engineering, todas ellas en el rango de posiciones 101-150 a nivel mundial. En el siguiente tramo de posiciones, 151-200, se sitúa Mathematics.

Por áreas de conocimiento, destacan las ramas de Ingeniería, que presenta seis disciplinas en el top 300 a nivel mundial; Ciencias Sociales, con cuatro disciplinas en este rango; y Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas, con tres disciplinas cada una en esta horquilla de posiciones.

A nivel nacional, sobresalen el primer puesto de Automation & Control y el tercer puesto de Civil Engineering, que entra en la valoración por primera vez. También es reseñable que Mechanical Engineering se coloca en las primeras cinco posiciones entre las universidades españolas.

En esta edición hay una disciplina, Biological Sciences, que mejora su posición a nivel mundial, así como cinco disciplinas que crecen a nivel nacional. Además, se produce la entrada de seis nuevas disciplinas, la mayoría concentradas en la rama de Medicina: Civil Engineering, Veterinary Sciences, Public Health, Nursing, Dentistry & Oral Sciences y Ecology.