La US organiza un simposio sobre Valdés Leal, el mal llamado pintor de la muerte

Una mirada crítica hacia uno de los grandes pintores del barroco sevillano en el IV Centenario de su nacimiento. La Universidad de Sevilla ha organizado un simposio académico sobre Juan de Valdés Leal que se celebrará entre el 14 y el 17 de noviembre en dos sedes: el Paraninfo (calle San Fernando) y la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, lugar para el que realizó la popular serie de las postrimerías: In Ictu Oculi y Finis Gloriae Mundi. Con el encuentro Valdés Leal. Vivaz Ignenio , 4º Centenario, en el que participarán importantes profesores y expertos, se pretende dar a conocer matices cada vez más exactos y reales, que alejen al artista de los mitos y leyendas a los que se asocia de manera habitual. Propiciado por el vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización, su director es el catedrático de Historia del Arte José Fernández López.

"Valdés Leal es el pintor de la vida española del siglo XVII. No es el pintor de la muerte, como se le suele llamar, aunque la muerte era algo muy cotidiano. Él transmite la realidad cultural-religiosa de la época", subraya José Fernández López, director del simposio. El catedrático del US subraya la idoneidad de la celebración de este encuentro para ahondar en la figura de un pintor que no siempre se ha estudiado de la manera más correcta. En este sentido, lo califica como "un extraordinario pintor de la segunda mitad del siglo XVII. Un buen retratista, buen pintor de conjuntos religiosos. Un personaje inquieto que publicó diversas obras. Pintor de imaginería, de grabados, exponente de la pintura mural y que cultivó la escultura".

El simposio también será útil para desterrar la idea de que Valdés y Murillo estuvieron enfrentados, algo que carece de una base sólida, según Fernández López: "No tiene sentido. Fueron compañeros en la Academia. Dicen que tenía carácter, pero eso no significa que ese enfrentamiento fuera cierto".

La faceta como creador, el entorno cultural y social en el que se desenvolvía, las consecuencias de su pintura, la influencia en sus hijos y otros pintores, son algunas de las temáticas que se abordarán en el simposio.

Programa del simposio

Día 14. Paraninfo de la Universidad de Sevilla

9:00 a 10:00 - Entrega de Acreditaciones

10.00 - Inauguración del Simposio

10:30 - Conferencia inaugural: Teatralidad e ilusionismo en la obra de Valdés Leal. A cargo de Alfredo J. Morales, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

12:00 - "Por mal conocido tan injustamente juzgado". La construcción historiográfica de Juan de Valdés Leal. A cargo de Carmen de Tena Ramírez. Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

13:00- Mentalidad y cultura barroca hagiográfica en la pintura de Valdés Leal. A cargo, de Jaime García Bernal, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla.

Día 15. Paraninfo de la Universidad de Sevilla

10:00 - Valdés Leal. La dispersión de su obra y su fama, a cargo de Ignacio Cano Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

11:00 - Valdés Leal contra el arte foráneo: mito, prejuicios e Influencias. A cargo de Rafael Japón Franco, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

12:30 - Valdés Leal: firmas, estilo e identidad. A cargo de Javier Portús Pérez, jefe de Conservación de Pintura española del Museo del Prado.

13:30 - Valdés Leal y el magisterio de la academia, a cargo de Antonio García Baeza, técnico en montaje museográfico y de Bienes Culturales´.

Día 16. Iglesia de San Jorge. Hospital de la Santa Caridad

10:30 - Entre misticismo y realismo. Los grandes programas. Pictóricos de Valdés Leal, a cargo de Andrzej Witzko, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Pontificia Juan Pablo II, Cracovia

12:00 - Valdés Leal, escultor y policromador de imágenes, a cargo de José Roda Peña, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

13:00 - Valdés Leal y el desengaño barroco, a cargo de Luis Vives-Ferrándiz Sánchez, profesor de la Universidad de Valencia.

Día 17. Paraninfo de la Universidad de Sevilla

10:00 - "Fue nuestro Valdés grandísimo dibujante" (Palomino, 1724). Una aproximación a los diseños del maestro sevillano, a cargo de Fuensanta García de la Torre, conservadora de Museos. Ex directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba.

11:00 - Los grabados de Valdés Leal y sus hijos para el libro de Torre Farfán, 'Fiestas de la s. Iglesia metropolitana y patriarcal de Sevilla', a cargo de Lourdes Páez Morales, conservadora del Museo de Bellas Artes de Sevilla

12:30 - "Los discípulos son biografía del maestro". Los seguidores del estilo de Juan Valdés Leal, a cargo de José Fernández López, catedrático de Historia del Arte de la US.

Clausura.