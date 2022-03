Urbanismo ordena la retirada de la publicidad ilegal del nuevo comercio de Sierpes

Orden suspensión y expediente disciplinario. El nuevo comercio situado en la esquina de la calle Sierpes, esquina con Rioja, carece de licencia de publicidad, la que presenta actualmente es considerada ilegal y, por lo tanto, la Gerencia de Urbanismo ha abierto el correspondiente expediente disciplinario.

El rótulo de la platería, según han comprobado los inspectores del Servicio de Disciplina del organismo autónomo municipal, es "no legalizable al no tener letras sueltas sin fondo, ni estar ubicado en la puerta de acceso". En todo caso, la normativa permite uno por fachada. El diseño actual es claramente agresivo con al paisaje urbano que está incluido dentro del conjunto histórico declarado de la ciudad.

La inspección efectuada también dictamina que los vinilos en la fachada "no son autorizables ni la configuración estética de la misma". Por tanto, la Gerencia emite una orden de suspensión de uso de acuerdo con la normativa vigente.

El senador y candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, se pronunció ayer a este respecto en la red social Twitter: "Reitero que no podemos permitir que la estética de la ciudad no esté cuidada. La imagen de Sevilla hay que protegerla, por eso voy a crear un libro de estilo que regule el paisaje urbano. Necesitamos un manual de identidad para que no se comentan estas agresiones".