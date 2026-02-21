El Acuartelamiento Aéreo de Tablada recibe el Premio 'Mejor Embajador de España' en una emotiva gala por el centenario del Plus Ultra

El histórico Acuartelamiento Aéreo de Tablada en Sevilla se convirtió en la tarde del viernes en el epicentro de una ceremonia cargada de emoción y distinción. En el imponente salón Plus Ultra del Pabellón de Oficiales, la Academia de la Diplomacia celebró una velada memorable para entregar el codiciado Premio "Mejor Embajador de España" al Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en el marco del centenario de la legendaria travesía del hidroavión Plus Ultra.

El acto reunió a una destacada representación de autoridades civiles y militares, además de miembros del cuerpo diplomático. Presidieron la ceremonia el Presidente Ejecutivo de la Academia, Santiago Velo de Antelo, y el Presidente de la Junta de Embajadores, Rafael Fernández Pita. La encargada de protocolo y colaboradora académica, María Marín, fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes y guiar el desarrollo de un evento que desbordó solemnidad y significado.

El galardón, una obra única del escultor Paco Parra, capturó el espíritu histórico del Plus Ultra, representando con delicadeza el hidroavión sobre el escudo de la Academia. Esta pieza simbolizó la hazaña aeronáutica que, en 1926, marcó un hito en la aviación mundial, cuando el hidroavión voló desde España hasta Buenos Aires, atravesando varias etapas en el camino: Las Palmas, Cabo Verde, Brasil y Uruguay. En su intervención, el vicepresidente de la Academia, José Carlos Ruiz Berdejo y Sigurtà, destacó el coraje y la determinación de los cuatro héroes que hicieron posible esta gesta: Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada.

El emotivo acto continuó con una conferencia brillante del General Jorge Clavero Mañuco, quien profundizó en los detalles de la travesía del Plus Ultra, dejando patente el valor histórico y el legado que esta expedición dejó tanto en la aviación como en la diplomacia internacional.

A continuación, se realizó la entrega de los nombramientos a los nuevos académicos, quienes fueron reconocidos por su contribución destacada a la diplomacia y el conocimiento. Los nuevos miembros fueron el doctor Fernando Forja Pajares, Antonio Iznájar de Castro, Álvaro Polo Guerrero y Rocío Medina Muñoz. En un gesto de especial distinción, también ingresaron como académicos de Honor el Cónsul General de Argentina, Sergio Leonardo Servín, y el General de División Rafael Saiz Quevedo, Director de Enseñanza Aérea.

El momento culminante de la noche fue la entrega del Premio Mejor Embajador de España al coronel jefe del Acuartelamiento de Tablada, Luis Alberto Parallé Lorente, quien recibió el galardón en nombre de todos los miembros de la institución que se ha destacado durante más de un siglo por su contribución a la formación y fortalecimiento de la aviación española.

David Summers recibe el premio ‘Embajador de la Música’. / M. G.

A lo largo del acto, se entregaron otros prestigiosos galardones, como el Embajador de la Salud y la Vida, que recayó en el doctor Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría, y el Embajador de la Música, otorgado a David Summers, líder del popular grupo musical Hombres G.

Un momento particularmente emotivo fue la presencia de las sobrinas nietas de Pablo Rada, uno de los heroicos miembros de la tripulación del Plus Ultra. Lucia Jordan Rada y Selene Cuca Rada estuvieron presentes para rendir homenaje a su antepasado, quien forma parte de esa historia de valentía que sigue viva en la memoria colectiva de la aviación.

El evento fue animado por el grupo de vientos y metales de la unidad de música del ACAR, cuyas notas majestuosas crearon un ambiente de solemnidad y belleza que acompañó cada uno de los momentos destacados.

Entrega de un bajorrelieve de la Virgen del Carmen al vicepresidente de la Academia. / 67

Al cierre de la ceremonia, la Academia de la Diplomacia otorgó un merecido reconocimiento a su vicepresidente, José Carlos Ruiz Berdejo, entregándole un bajorrelieve de la Virgen del Carmen, obra también del escultor Paco Parra. Este gesto fue un tributo a su infatigable dedicación a la diplomacia y a la institución, donde su compromiso ha sido clave para el impulso y la consolidación de proyectos como este.

La noche concluyó con una elegante cena de gala, en la que se brindó por los éxitos alcanzados, por la memoria del Plus Ultra y por los muchos logros que aún están por venir. Un evento que no solo celebró un centenario, sino que también reafirmó el compromiso de la Academia con los valores de la diplomacia, la cultura y la historia de España.