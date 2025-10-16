Adjudicada la restauración de los retablos cerámicos del Valle salvados de la piqueta

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha adjudicado recientemente la restauración y reubicación de los dos retablos cerámicos del antiguo colegio del Valle salvados de la piqueta hace unos años. La empresa encargada de recuperar estas piezas es Metis Restaura por un importe de 30.904 euros. En un plazo de seis meses, estas valiosos azulejos salidos de las manos de Antonio Kiernam Flores y Enrique Orce Mármol se podrán admirar en la entrada principal de la antigua residencia religiosa, hoy jardines, en la Ronda de María Auxiliadora.

Los retablos de la Virgen del Valle y de Santa Magdalena Sofía Barat son dos piezas de gran valor histórico y patrimonial que el Ayuntamiento de Sevilla salvó de la desaparición. El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprobó en diciembre de 2022 la cesión gratuita de estos grandes azulejos procedentes del número 17 de la calle Verónica, una parcela en la que se ha levantado un edificio de nueva construcción.

Los dos retablos cerámicos. / M. G.

Como ya informó este periódico, los dos paneles procedían de la antigua residencia de religiosas del Sagrado Corazón del Valle, vinculado al convento del mismo nombre que hoy es sede canónica de la Hermandad de los Gitanos. Los azulejos son obra de los afamados ceramistas Antonio Kiernam Flores y Enrique Orce Mármol, dos de los más importantes de la primera mitad del siglo XX en Sevilla. Tras ser desmontados y protegidos fueron trasladados a dependencias municipales.

En noviembre del año pasado, la Gerencia sacó a licitación el pliego para su restauración. La propuesta del Ayuntamiento era reubicarlos en la entrada principal del antiguo Colegio, situada en la ronda de María Auxiliadora, único vestigio que permanece de la estructura primitiva del antiguo centro docente.

En líneas generales, el estado de conservación de los paneles cerámicos se puede calificar de “aceptable”, según recogía el pliego. La patología más significativa y común a ambos la pérdida de piezas “que pueden deberse a un intento de desmontaje de piezas en la esquina inferior derecha de ambos donde se observa la falta de parte de la cenefa y la fractura de los azulejos colindantes”.

La nueva ubicación propuesta para los azulejos. / M. G.

Se propone como nueva ubicación de los dos paneles cerámicos la entrada principal del antiguo colegio, concretamente, el muro interior que da acceso directo a los jardines. Las razones para reubicar los dos paneles derivan de varias circunstancias. “La primera y posiblemente la que más se ha valorado es que este espacio constituye el único vestigio arquitectónico del antiguo Colegio del Valle, ubicación original de ambos paneles”. En segundo lugar, esta ubicación los protege de la irradiación directa del sol, “uno de los daños más perjudiciales que los agentes medioambientales pueden causarles y permite que la función por la que fueron realizados permanezca intacta”.

Como paneles devocionales seguirían siendo accesibles para el público en general y para los vecinos del barrio en particular. “Los azulejos, además de formar parte del ornato de un pueblo determinado y expresar las peculiaridades culturales e históricas de éste, al representar imágenes de santos y vírgenes exteriorizan su religiosidad y constituyen uno de los puntos de unión más fuerte dentro de la comunidad vecinal implicada en las celebraciones asociadas a las imágenes representadas, ya sean creyentes o no”. De ahí que mayoritariamente estuvieran ubicados en un emplazamiento accesible para su contemplación.