¿Adónde se puede volar barato desde Sevilla este invierno? El Black Friday de Iberia ofrece billetes por 50 euros

Iberia se suma al Black Friday con una nueva campaña de vuelos baratos. La aerolínea ha activado decenas de ofertas para volar a los destinos de su red durante los próximos meses. Esta es una oportunidad excelente para aquellos clientes que planifican sus vacaciones con antelación puedan ahorrar en sus próximos viajes.

Así, la compañía permite encontrar vuelos nacionales desde 21 euros o viajar a Estados Unidos por menos de 200 euros. A continuación, te detallamos las condiciones de la promoción y las ofertas disponibles para vuelos desde el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

Vuelos baratos desde Sevilla por el Black Friday

Las ofertas estarán activas hasta el próximo domingo 30 de noviembre y se pueden consultar tanto en la web de Iberia como en la app móvil. En el caso de Sevilla, se podrá volar a los siguientes destinos nacionales:

Valencia: 49 euros

Almería: 49 euros

Melilla: 54 euros

Este importe corresponde al precio por trayecto y es aplicable a vuelos entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026, salvo excepciones recogidas en las condiciones de la promoción.

Además, esta campaña por el Black Friday incluye la opción para los clientes de Iberia Club de adquirir sus billetes con Avios con un 60% de descuento. Los miembros del programa de fidelización podrán volar desde ya y hasta el 25 de marzo de 2026 a más de 70 destinos de la compañía, lo que les permitirá aprovechar fechas destacadas como el puente de diciembre o las navidades.

Escapadas al norte de España desde Andalucía por 39 euros

Desde el resto de los aeropuertos de Andalucía, es posible viajar a otros destinos nacionales con precios muy económicos. Por ejemplo, se ofertan vuelos con origen en el aeropuerto de Almería a Madrid (25€), Barcelona (39€) y capitales del norte de España como Bilbao o Pamplona, ambos con precio de ida de 39 euros. Para quienes prefieran destinos de sol y playa, también hay vuelos disponibles a los archipiélagos, en concreto, Tenerife desde 35 euros y Mallorca desde 87 euros.

El aeropuerto de Granada amplía su oferta a otras ciudades del norte como San Sebastián y Santander con viajes desde 39 euros. Por este mismo precio es posible viajar entre Jerez de la Frontera y A Coruña.

Viajes a Europa desde 25 euros

Iberia invita asimismo a idear escapadas económicas al continente europeo. Así, es posible encontrar dentro de esta campaña billetes a Lisboa desde 25 euros por trayecto. Otros destinos en el contiente con precios atractivos son París (42€), Londres (59€) o Praga (59€).

Aparte de las grandes capitales europeas, la promoción abarca vuelos a destinos de invierno como Innsbruck (59€), ciudad de Austria ideal para practicar esquí alpino; Estocolmo (69€) o Rovaniemi (139€), la localidad finlandesa donde se encuentra la casa de Papá Noel.

Vuelos a Nueva York por menos de 200 euros

Al otro lado del charco, la aerolínea ofrece este Black Friday vuelos a Estados Unidos a precios imbatibles. Destacan destinos como Nueva York (185€), Orlanda (253€) o Los Ángeles (258€).

En Latinoamérica, se pueden adquirir vuelos a Puerto Rico desde 220 euros, a México desde 227 o a Buenos Aires por 686 euros por trayecto en clase Turista Premium. Se incluyen dentro de esta promoción los dos nuevos destinos de Iberia para esta temporada en Brasil, Fortaleza (298€) y Recife (333€).