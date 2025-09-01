Intentan agredir con un machete a un sanitario en el Alamillo

El sindicato UGT ha alertado de una nueva agresión a un profesional sanitario en la provincia de Sevilla. El episodio violento se ha registrado este lunes, y en esta ocasión, en el centro de salud Puerta Este-Doctor Vallina de la capital andaluza. Se trata de una agresión verbal a un profesional del Servicio de Rayos de Puerta Este, según informa en un comunicado y han confirmado fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a Europa Press.

Para el sindicato, la situación "se hace insostenible" y "el miedo se apodera de nuestros compañeros que acuden a diario a su trabajo con el temor y la ansiedad de ser agredidos". En opinión de UGT, "la mala política ante las agresiones, la falta de empatía, la nefasta gestión de los recursos humanos y la falta de contratación de profesionales por parte del SAS nos pone en peligro ante una ciudadanía que descarga su impotencia con la plantilla sanitaria".

Por otro lado, CCOO ha convocado una concentración a las puertas del centro de salud del Alamillo después de que, el pasado 27 de agosto, un profesional sanitario sufriera un intento de agresión con un machete, "del que pudo escapar sin heridas ni consecuencias físicas, si bien está de baja médica". Un acto de protesta "para rechazar lo ocurrido y exigir a la Consejería de Salud garantice la seguridad de su personal".

"La actuación de la delegada de CCOO en dicho centro de salud ha permitido que dicha baja haya sido reconocida como accidente laboral, pues, en estos casos, el SAS es reticente a reconocerlo pese a que es un riesgo inherente al trabajo que se realiza", añade el sindicato en un comunicado.