Sin agua potable en el Hospital Virgen del Rocío por labores de mantenimiento

La dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío no recomienda actualmente el consumo de agua del grifo debido a las labores de mantenimiento que se están llevando a cabo en el aljibe del centro desde principios de año. Según ha informado el hospital a este periódico, estos trabajos pueden afectar al sabor y a la pureza del agua, por lo que, de manera preventiva, se ha optado por desaconsejar su ingesta hasta que finalicen los controles necesarios.

Desde el centro sanitario explican que el tratamiento del agua conlleva posteriormente una serie de análisis y verificaciones técnicas cuyos resultados requieren tiempo. Hasta que todos los parámetros estén validados y el sistema vuelva a estar "completamente en orden", no se recomendará de nuevo su consumo para beber o cocinar. No obstante, el hospital subraya que el agua sí es apta para el aseo personal y las labores de limpieza.

Mientras duran los trabajos, el hospital asegura que se está facilitando agua embotellada tanto a los pacientes como a los profesionales. Algunos trabajadores del centro han confirmado esta circunstancia, así como la existencia de una amplia cartelería informativa distribuida por las instalaciones.

Una botella de agua en la mesita de un paciente hospitalizado. / M. G.

En numerosas zonas comunes, especialmente en los accesos a baños, plantas de hospitalización y áreas donde habitualmente hay fuentes públicas, pueden verse avisos en los que se lee literalmente: "Agua temporalmente no apta para el consumo humano. Por trabajos de mantenimiento, se prohíbe el consumo de agua hasta nuevo aviso. El agua sí es apta para aseo personal y limpieza". Las fuentes, además, permanecen precintadas.

Pese a que desde la dirección del hospital se insiste en que "todo está bajo control" y en que no se han recibido quejas formales, en las últimas semanas algunos usuarios han expresado su malestar a través de redes sociales. Pacientes y acompañantes denuncian que la situación se prolonga desde antes de Navidad y que, en determinadas plantas, no hay ningún grifo con agua potable disponible.

Varios usuarios, entre ellos pacientes que acuden de forma recurrente a tratamientos ambulatorios como rehabilitación, señalan que la falta de agua potable se ha convertido en un problema cotidiano. Según relatan, las fuentes están inutilizadas y las máquinas expendedoras de agua embotellada se quedan sin existencias con frecuencia, lo que obliga en muchos casos a comprar botellas cuando están disponibles o a acudir al hospital con agua desde casa.

Las críticas inciden especialmente en que se trata de un hospital público y de referencia en Andalucía, y consideran que garantizar el acceso gratuito a agua potable "debería ser un servicio básico para pacientes y visitantes". Aunque reconocen que una avería puntual puede producirse, cuestionan que la situación se prolongue durante semanas.

Desde el Hospital Virgen del Rocío reiteran que los trabajos de mantenimiento siguen su curso y que, una vez concluidos los controles de calidad del agua, se levantará la restricción. Hasta entonces, insisten en que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención sanitaria.