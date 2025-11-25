El alcalde apela a la responsabilidad de los policías locales y no descarta imponer el Plan de Navidad si los sindicatos no lo aceptan

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado que las negociaciones duran hasta el último momento en relación al Plan de Navidad para la Policía Local. "Mañana hay un pleno extraordinario en el que van dos temas: uno, para pagar una serie de atrasos que tiene la Policía Local de horas trabajadas. Yo también apelo a la oposición, que el otro día se negaron a que la policía cobrara esas horas atrasadas", aclaró Sanz.

Sanz ha recordado que el plan de Navidad este año se ha recortado. El año pasado fueron 40 días y este tendrá una duración de 20. "La razón es que hay un tope legal sobre el máximo de horas extras y productividades que se le puede pagar a la Policía Local. Como se ha superado, ya no se pueden pagar ni más horas extras, ni más productividades hasta el año que viene", explicó el alcalde. Para el pleno extraordinario de mañana el alcalde apela "a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas, puesto que la oposición en el pleno pasado. no quiso aprobar el pago de las horas que los policías ya habían trabajado" . El alcalde afirmó que si los sindicatos no aceptan el Plan de Navidad que salga del pleno de mañana, "pues evidentemente habrá que imponerlo por decreto".

Según el alcalde esta ciudad tiene "un niviel de eventos brutal y se ha superado la cantidad de máximo de horas extras y productividades que se puede pagar a la Policía Local al año. Entonces el plan de Navidad se tiene que adaptar a lo que podemos pagar. No es un problema de disponibilidad económica ni de falta de presupuesto, este ayuntamiento no tiene problema económico ninguno. Es un problema de máximos que establece la ley de pago de productividades y horas extras a la Policía Local al año".

Para el alcalde, la solución es seguir incrementando la plantilla. "Cuando dentro de un año y pico lleguemos a las próximas municipales del 27, habrá 370 nuevos policías locales en la ciudad de Sevilla, pero todavía nos faltarán otros 300.