El alcalde de Sevilla convoca una reunión con los sindicatos de la Policía Local

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado a los sindicatos de la Policía Local a una reunión para tratar de alcanzar algún acuerdo de cara al plan de Navidad. El encuentro tendrá lugar este viernes a las 12:30 en el Ayuntamiento. Están citados los representantes del Sppme, del CSIF y del SPLS, las tres organizaciones principales en la plantilla de la fuerza municipal.

La convocatoria llega horas después de una rueda de prensa ofrecida por los tres sindicatos, que han criticado duramente al alcalde por imponerles el plan de emergencias, lo que obliga a los policías a trabajar a pesar de que no hay dinero para pagar las horas extraordinarias. En dicha rueda de prensa, los representantes de la Policía han lamentado la cobardía del alcalde por no entregar un decreto a cada agente para obligarle a trabajar en Navidad, "algo que perdería en los tribunales", y recurrir a activar el plan de emergencias.

También han denunciado la falta de negociación con el Ayuntamiento, con el que sólo han mantenido dos reuniones tres semanas antes de las fechas previstas para el inicio del plan de Navidad. En ambos encuentros, Sanz ofreció 5,6 millones de euros a los agentes para un plan de productividad en Navidad, que éstos han rechazado.

Los sindicatos han pedido la suspensión cautelar de esta medida, al entender que no hay ninguna catástrofe ni emergencia sobrevenida, sino una serie de eventos programados en Navidad que pueden ser pospuestos. Los agentes también han pedido a José Luis Sanz que empiece a cobrar las tasas municipales por la participación de policías locales en eventos y procesiones, lo que reduciría el abultado número de actos que se celebran en la calle (más de tres mil al año) y por tanto bajaría el gasto en productividades.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha comunicado a la Policía que no dispone de dinero para pagar las horas extraordinarias de los festivos del 6 y el 8 de diciembre, con lo que los agentes que trabajen necesitarían la autorización del Pleno para cobrar estas jornadas, o bien reclamarlas en los tribunales. El conflicto de la Policía Local mantiene la ciudad con un número mínimo de agentes en las calles, justo en las vísperas del puente de diciembre, que es el más concurrido del año en Sevilla.