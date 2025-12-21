El alcalde de Sevilla visita las obras del Hospital de la Caridad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el estado de las obras de restauración de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, una intervención de gran relevancia para el patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Los trabajos se encuentran en su parte final, la recuperación de los frescos de Juan de Valdés Leal que decoran la cúpula y las yeserías del templo.

Durante la visita, el alcalde ha accedido a las alturas del templo, una ocasión excepcional que ha permitido contemplar los frescos a muy corta distancia gracias al gran andamiaje instalado para el desarrollo de la restasuración. Una experiencia única que ha servido para valorar con detalle el alcance de una intervención llamada a marcar un antes y un después en uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Sevilla.

La visita se ha realizado junto al hermano mayor de la Santa Caridad, Félix Arenado, así como con los arquitectos responsables del proyecto y los benefactores que están haciendo posible la intervención.

Las empresas participantes

Las obras están dirigidas por Javier Villa como director de ejecución, con un proyecto redactado por el arquitecto Enrique Carvajal. En los trabajos participan las empresas Reepox, encargada de los refuerzos estructurales, y Sanor, responsable de las actuaciones en las fábricas del edificio. La restauración de la parte ornamental corre a cargo de la restauradora Julia Ramos, quien lleva a cabo la limpieza y recuperación de todas las pinturas murales y yeserías que decoran el templo, incluidos los frescos de Valdés Leal de la cúpula. Una vez finalizada esta fase, se procederá a la limpieza del retablo mayor.

La intervención adquiere una dimensión especial de cara al futuro, ya que la Hermandad de la Caridad tiene en el horizonte la celebración, en 2027, del IV centenario del nacimiento de Miguel de Mañara, gran impulsor del programa artístico del hospital y figura clave del barroco sevillano.

La iglesia del Señor San Jorge alberga un conjunto artístico de valor excepcional: las pinturas de las Postrimerías de Valdés Leal; los célebres cuadros de Murillo sobre las obras de misericordia -cuatro de los cuales fueron robados por las tropas francesas y sustituidos hace unos años por copias idénticas-; y el imponente retablo mayor diseñado por Bernardo Simón de Pineda, con esculturas de Pedro Roldán y un bajorrelieve de Valdés Leal, todo ello encargado por Miguel de Mañara.

El esquema de Murillo

Las pinturas murales y yeserías del templo fueron ideadas por Murillo, siguiendo un sistema prácticamente calcado al de Santa María la Blanca. Estos elementos se conservan prácticamente intactos, salvo algunos repintes en la cúpula. La intervención permitirá descubrir el esplendor de esta iglesia, con una nueva percepción de su volumetría, la luz y el color originales. Se devolverá a la ciudad uno de los espacios barrocos más singulares.

Con su visita, el alcalde subraya “la importancia de esta restauración no sólo como una actuación patrimonial, sino como una inversión cultural y simbólica que refuerza la identidad histórica de Sevilla, su proyección futura y recupera la ciudad un tesoro único en España". Por tal motivo, ha dado las gracias a todas las entidades y a los profesionales que han hecho posible "la recuperación de esta joya para la ciudad”.