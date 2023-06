Más del 60% del alumnado de Enfermería de San Juan de Dios pide traslado a la Universidad de Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado sesión ordinaria empezando con el informe del rector, punto en el que Miguel Ángel Castro ha anunciado que "más del 60%" del alumnado del centro San Juan de Dios con posibilidad de trasladarse a la Universidad de Sevilla "ha solicitado incorporarse a las aulas de la US para seguir cursando el Grado en Enfermería".

Así lo ha señalado la Hispalense en una nota de prensa en la que ha dado cuenta también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo título propio de máster, concretamente el Máster de Formación Permanente en Aeronautical Industry Operations, y la adhesión a un convenio para promover el desarrollo de las altas capacidades en las universidades españolas.

Castro ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra el ofrecimiento realizado a los alumnos de San Juan de Dios para que se incorporen a las aulas de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Un total de 136 estudiantes "ha solicitado la incorporación a la US para seguir cursando los estudios de Enfermería". De estos estudiantes, la mayoría (77) son alumnos que acaban de finalizar el primer curso. Esta cifra supone que, de los alumnos a los que se les ha ofrecido cambiar de centro, "más del 60% ha aceptado". "Con este proceso, que se ha desarrollado con normalidad, la Universidad de Sevilla da por concluido el proceso de aceptación de alumnos y en los próximos días mantendrá una reunión con ellos para ofrecerles las instrucciones correspondientes", ha explicado la institución en un comunicado.

Luz verde al master 'Aeronautical Industry Operations'

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al máster propio en Aeronautical Industry Operations, que se impartirá el próximo curso con una oferta de hasta 20 plazas. Estos estudios persiguen formar a los participantes en habilidades específicas en las operaciones de la industria aeronáutica y aeroespacial, cubriendo, entre otros, materiales, fabricación, producción, operaciones de ingeniería, montaje de aeroestructuras, calidad, gestión de la cadena de suministro, organización de líneas de montaje final, mantenimiento, reparación y revisión.

Esta formación de posgrado está dirigida a jóvenes ingenieros con alto potencial profesional y pasión por la aeronáutica. El principal requisito de admisión es tener formación acreditada en los siguientes campos de la ingeniería: Aeronáutica/Aeroespacial, Ingeniería Industrial, Gestión Industrial, Telecomunicaciones, Naval, Ingeniería Civil, entre otras. Se dará preferencia a los candidatos con título de máster, aunque también se podrán admitir Licenciados/Graduados si cuentan con una experiencia o nivel de internacionalización relevante.

Los alumnos recibirán también un programa intensivo de prácticas remuneradas en las instalaciones de Airbus DS y Atexis en Sevilla como parte de su formación. En el mismo apartado de formación continua y complementaria, se ha aprobado en Consejo de Gobierno el plan de actuación del Centro de Formación Permanente para el próximo curso 2023-2024, destacando la oferta de actividades.

Concretamente, la oferta para el próximo curso académico asciende a un total de 64 actividades formativas, de las cuales 33 son másteres propios, once diplomas de especialización, diez diplomas de experto y diez cursos de formación continua. El desglose por ramas del conocimiento es el siguiente: Ciencias de la Salud (23) Ciencias Sociales y Jurídicas (23), Ingeniería y Arquitectura (13), Arte y Humanidades (4) y Ciencias (1).

La directora del Centro de Formación Permanente, María Ángeles Gallego, ha destacado la apuesta por la formación permanente y la acreditación de microcredenciales. Asimismo, cabe recordar que el catálogo de estudios de posgrado de la US para el próximo curso también incluye entre sus novedades dos títulos nuevos de Máster Universitario: Conservación de Bienes Culturales por la US y la Universidad de Huelva y Marketing e Investigación Aplicada, así como una nueva versión del Máster Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales y de Investigación en Ciencias de la Salud.

Un presupuesto de casi 5,5 millones

Se han presentado además las cuentas anuales, cuyo resultado presupuestario ajustado es de 5.479.580 millones de euros. Las cuentas de la Universidad de Sevilla están "saneadas, a pesar del déficit de financiación y gracias a los ajustes y la senda de sostenimiento de gastos". En este marco, la US ha destacado que "de la comparación de las previsiones de ingresos y lo realmente reconocido, resulta un déficit de financiación de la Junta de Andalucía de 22,8 millones de euros".

Los derechos reconocidos netos han ascendido a 533.364.330,58 euros, un 8,95% más que en el año anterior, donde ya se había producido una recuperación casi completa de los ingresos. Se destaca aquí el "gran incremento" de recaudación por proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación (De 11,8 millones en 2021 a 21,8 millones en 2022) y también en la financiación de proyectos europeos, de 3,45 millones a 6,8 millones en 2022. En cuanto a las obligaciones reconocidas netas, éstas han ascendido a 530.625.938 euros, casi un 8,23% más que en el año anterior (490.287.537). Destaca el avance del grado de pago, que alcanza un 96,57%.

Los gastos de personal aumentan cada año en la US y la "infrafinanciación" de este capítulo, además de una cota de gasto "muy restrictiva, impide mejoras de calado en los servicios y la ejecución de derechos salariales reclamados". En materia de Análisis y planificación estratégica, el Consejo de Gobierno ha conocido el V informe de seguimiento del Plan Estratégico de la US, relativo a 2022, en el que se concluye que el 88,8% de sus indicadores tiene una tendencia positiva o estable con respecto al primer año de su evaluación (año 2019), valores que "deben ser catalogados como muy satisfactorios". Estos resultados ponen de manifiesto el "esfuerzo realizado por la US" para alcanzar las propuestas de futuro que fueron identificadas en 2018 en la redacción del Plan.

En este informe se visualiza que el año 2022 ha sido el de la recuperación de todas las actividades universitarias, tras los efectos "negativos" sufridos en el 2020 y en el 2021 a causa de la pandemia. De igual modo, el informe destaca que son muy pocas las actuaciones que quedan pendientes de implantación para los últimos años de vigencia del plan (un 1,9%).

Por líneas estratégicas, la US ha resaltado que todas ellas superan más del 80% de indicadores favorables, siendo las líneas referentes a 'crear conocimiento' y a la 'internacionalización' las que alcanzan los valores más destacados (90,9% y 96,2%, respectivamente). Todos estos datos son el resultado de analizar un conjunto de casi 260 indicadores relativos a la actividad desarrollada por la US a lo largo de 2022. Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobado la adhesión por parte de la US al convenio firmado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Avanza para promover el desarrollo de las altas capacidades intelectuales en las universidades españolas.

Con el reto de seguir avanzando en conseguir universidades cada vez "más inclusivas, de calidad y de excelencia", las instituciones implicadas en el acuerdo "colaborarán de manera conjunta en la elaboración de informes, guías y recomendaciones para avanzar en criterios de atención a las altas capacidades intelectuales en las universidades". Los miembros del Consejo de Gobierno han conocido la programación del proyecto cultural 21 Grados, una oferta de música, cine y teatro para las tardes y noches de verano. Las actividades se realizarán en el patio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.