El Anillo Verde y Azul de Sevilla dará los primeros pasos con un Plan Estratégico

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla aprueba este jueves iniciar los trámites para sacar a licitación la elaboración del Plan Estratégico del Anillo Verde y Azul de Sevilla y corredor urbano del Guadalquivir con un presupuesto base de 149.949,25 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 11 meses. El anillo es también azul porque trata de recuperar, no solo los espacios verdes, sino las zonas de agua y vinculadas a la red de ejes fluviales.

El objeto de este contrato de asistencia técnica es la redacción de un Plan Estratégico que defina un trazado del Anillo Verde y Azul de la ciudad de Sevilla y del corredor urbano del río Guadalquivir, detallando los criterios de intervención, estableciendo prioridades de acciones a desarrollar y especificando el modelo de gestión, gobernanza, mantenimiento y financiación.

Este anillo es un recurso ambiental de gran importancia para la salud y calidad de vida de la población de Sevilla, que se propone en 2030 cumplir con su compromiso europeo de ser una ciudad climáticamente neutra. Algunos de los espacios que integran ese anillo son lugares de uso público de muy diversa índole para la comunicación no motorizada, el ocio, la educación ambiental y el esparcimiento ciudadano, espacios naturales protegidos, apoyados en recursos naturales y territoriales, zonas vinculadas a la red de ejes fluviales y espacios vinculados al agua, zonas verdes, parques urbanos, periurbanos y metropolitanos, vías pecuarias, vías y corredores verdes, senderos rurales, carriles bici, zonas de dominio público o lugares creados para el uso ciudadano en el espacio urbano de Sevilla y su entorno metropolitano.

La creación de un Anillo Verde y Azul de Sevilla y su Área Metropolitana (AVA) pemitirá la interconexión en red de dichos recursos y supondrá el establecimiento de un conjunto de pulmones verdes y saludables para el beneficio del más de millón y medio de habitantes que conforman la aglomeración urbana de Sevilla.

Aprobado por el Pleno a propuesta de IU

El Pleno del Ayuntamiento del pasado octubre aprobó por mayoría la propuesta de Izquierda Unida de apoyar la creación del Anillo Verde y Azul de Sevilla y su Área Metropolitana. La Red Sevilla por el Clima encabeza este ambicioso proyecto de revegetalización que transformará Sevilla y su área Metropolitaana en una red que conecta parques, recupera espacios naturales y mejora la vida urbana, aunando valores ambientales, sociales, educativos y recreativos.

Urbanismo explica que necesita contratar este servicio ante la insuficiencia de medios propios, personales y materiales para abordarlo y para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Estratégico Sevilla 2030, concretamente el objetivo 3 referido a crear una ciudad sostenible que mitiga y se adapta al cambio climático.

El equipo responsable del contrato está formado por Carmen Hernández Rey, Indalecio de la Lastra Valdor y Elena Yust Escobar.

Los plazos máximos de elaboración de la documentación son los siguientes.

Dos meses para el análisis y revisión del documento base para la creación del anillo verde de la ciudad que data de 2021 (pulsar aquí para ver el documento completo). Este plazo empieza a contar a partir de la firma del acta de inicio de la prestación y tras la puesta a disposición del adjudicatario de toda la documentación por parte de los responsables del contrato.

Tres meses para la elaboración de los documentos necesarios para la tramitación ambiental y de los documentos divulgativos para la fase de información pública y proceso participativo, contados a partir de la emisión del informe favorable sobre la fase de anterior, emitido por los técnicos responsables del contrato.

Cuatro meses para la elaboración del Plan Estratégico del Anillo Verde y Azul de Sevilla y corredor urbano del Guadalquivir, contados a partir de la obtención de los informes sectoriales favorables a la tramitación ambiental.

Urbanismo considera un periodo adicional de 2 meses para análisis y emisión, por parte de la dirección del contrato, de los informes relativos a la conformidad con la documentación presentada en cada uno de los hitos del presente contrato, así como para la obtención de los informes sectoriales y para las correcciones y ajustes de documentación que se requieran como consecuencia de dichos informes. Por eso el plazo de vigencia del contrato suma en total 11 meses.

Estos plazos parciales podrían ampliarse, de forma justificada y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, previo informe de los técnicos responsables del contrato, sin que dicha ampliación conlleve un incremento de los honorarios previstos en el presente pliego.