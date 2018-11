"Pensé que el tren iba a explotar"

De ese momento recuerda un intenso olor a combustible y el miedo a que el tren explotara. "Olía muchísimo a gasoil y la gente se salió del tren porque pensaban que iba a explotar. Yo, como no me podía mover, me quedé allí con un miedo enorme". Por fin pudo ser evacuada en helicóptero del 061. De aquel instante recuerda coger la mano de un guardia civil y pedirle que no la soltara hasta que partió la aeronave.

"Doy gracias a Dios por estar viva"

Cinco meses después del accidente escribió esta breve carta que resume todo lo que siente en unas líneas: "Doy gracias a Dios por estar viva. Bien que se las doy todos los días. Cojo el tren el 29 de noviembre con toda la ilusión del mundo para ver a mi hija y a mi nieto, con la mala suerte de que hubo un descarrilamiento totalmente evitable, dadas las circunstancias de que la vía estaba inundada completamente. Esa visita se convirtió en un caos. Salté hacia arriba, volví a bajar, me golpeé una y otra vez. Pensaba en mi madre que había muerto cinco meses antes. Pensaba que eso no estaba pasando, en la sonrisa de mi nieto cuando me ve. Siento dolor, caos absoluto, olor a combustible y miedo. Ha pasado un año y me autoconvenzo y tengo una actitud positiva, pero el dolor persiste. ¿Debo dar las gracias? Veo una foto de mi hija y mi nieto y no tengo dudas. Pasará el tiempo, habrá un juicio, pero ¿quién me paga no poder alzar a mi nieto?. Me voy recuperando poco a poco. Por ello doy las gracias a mi hija que aún sufre el miedo de perder a su madre; a mi nieto, que me dio fuerzas con su vitalidad; a mi yerno, por aguantarme; a mi pareja, que me masajea los pies cada noche; a mi familia, por cuidar a mi perro; a mi pueblo, por hacerme sentir querida; y a ese equipo de San Juan de Dios, por hacer la recuperación más fácil. Pero no puedo darle las gracias a esos responsables de los que aún espero un poco de interés por mi estado".