Antonio Muñoz califica de "catetada" la Feria de Abril en Madrid, Madrilucía

"Una auténtica catetada de esta Sevilla fake". Con estas palabras se ha referido Antonio Muñoz a Madridlucia, la cita que pretende ser como cualquier feria andaluza con formato a medio camino entre festival de música y parque de atracciones. El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y ex alcalde de la ciudad ha recordado que hablar de la Feria de Sevilla "es referirse a una de nuestras fiestas mayores, con una historia que se remonta a 1847. Estamos, por tanto, cerca de celebrar 180 ediciones de la Feria de Abril. Se trata de un evento histórico, profundamente arraigado en los barrios y en los pueblos de la provincia de Sevilla y, lo que es más importante, forma parte de nuestra identidad cultural.España es un país enormemente plural, y su riqueza radica en la variedad de sus manifestaciones culturales y festivas. Pero, sobre todo, esa riqueza está en la singularidad, no en replicar nuestras tradiciones sin criterio"

Muñoz afirmó que no se trata de "un decorado ni de una obra de teatro que pueda representarse en cualquier punto de España. No es montar un parque temático como si se tratara de la Warner o de Disney. No consiste únicamente en colgar cuatro farolillos y beber una jarra de rebujito. La Feria forma parte de nuestra identidad cultural, y la identidad cultural no se improvisa en un fin de semana". Antonio Muñoz ha pedido que no se banalice la cultura y, sobre todo, "que se huya de lo que he calificado como una auténtica “catetada” de esta Sevilla fake".

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y ex alcalde de la capital andaluza, "Madrid, sinceramente, con la enorme riqueza cultural y la diversidad de manifestaciones festivas que posee, no necesita una réplica barata de la Feria de Sevilla.Y no quiero que se interprete esto como un enfrentamiento entre territorios", afirmó.

Muñoz aseguró que lo único que quiere es "defender la autenticidad y la identidad cultural de los sevillanos y sevillanas. Además, Sevilla y Madrid son dos ciudades con lazos muy estrechos desde el punto de vista económico, empresarial y universitario. ¿Qué sería de Sevilla sin el turismo madrileño? Por tanto, no se trata de confrontar, sino de defender nuestra autenticidad y nuestra identidad cultural", aseguró.

Muñoz ha realizado estas declaraciones en Madrid en una comparecencia conjunta con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, donde ha defendido que la Feria de Abril “no es un decorado ni una representación que pueda montarse en cualquier punto del país”.

El dirigente socialista ha insistido en que la riqueza cultural de España radica en su pluralidad y en la singularidad de sus tradiciones, no en su réplica descontextualizada. “¿Qué pensaríamos si en Sevilla celebráramos las Fallas o si en Málaga organizáramos unos Sanfermines? La identidad cultural no se monta en un fin de semana, ni se reduce a poner farolillos y servir rebujito”, ha afirmado.

Para Muñoz, convertir la Feria en un formato exportable supone despojarla de su esencia. “No es un parque temático. Forma parte de la identidad de los sevillanos y sevillanas, y esa identidad merece respeto”, ha señalado, reclamando que se evite “banalizar la cultura” y lo que ha definido como “una auténtica catetada”.

Intervención de Antonio Muñoz en Madrid / M. G.

Por su parte, Reyes Maroto ha enmarcado Madrilucía en lo que considera una estrategia reiterada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, basada en “copiar referentes culturales que tienen identidad propia fuera de nuestra ciudad”. “Parece que Madrid se está convirtiendo en un parque temático con el apoyo del señor Almeida. Ya ocurrió con la mascletá de Valencia y ahora toca la Feria de Abril. Nos preguntamos qué será lo siguiente”, ha señalado.

En la misma línea, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha puesto el acento en el impacto que este tipo de eventos tienen en los municipios colindantes. Hernández ha denunciado que el recinto Iberdrola Music genera “graves problemas de movilidad y afecciones directas a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Getafe Norte”, y ha recordado que existe un procedimiento judicial abierto contra los promotores.

Antonio Muñoz ha querido dejar claro que su posicionamiento no responde a ningún enfrentamiento entre territorios. “No se trata de confrontar Sevilla con Madrid. Son dos ciudades con lazos económicos, empresariales y universitarios muy estrechos. Lo que estamos defendiendo es la autenticidad y el respeto a nuestras manifestaciones culturales”, ha concluido.