Así hablan los turistas de Las Setas de Sevilla: "Es una experiencia única, con la Giralda y la Catedral iluminadas al fondo"

Visitar Sevilla es una experiencia única y, por ello, la ciudad acoge cada año a miles de turistas. La rica historia que se esconde entre sus muros, la cultura y el arte de sus tradiciones, hacen de ella un destino preferente a la hora de viajar. Sin embargo, más allá de su histórico legado, construcciones recientes como el Metropol Parasol atraen la atención de una manera muy especial. Como sostiene una de las críticas que podemos leer en Google Maps, "la estructura es impresionante, moderna y única; y ofrece unas vistas espectaculares de todo el casco histórico".

Hablamos de la estructura más conocida como Las Setas, espacio icónico de la urbe situado en la Plaza de la Encarnaciónl. En total, cuenta con unas dimensiones de 150 metros de largo, 70 metros de ancho y una altura aproximada de 26 metros. Construida en el año 2011, ofrece una "experiencia única, con la Giralda y la Catedral iluminadas al fondo", concluye el mismo usuario, que visitó el lugar hace solo un mes.

Los turistas opinan: esto es lo que más valoran de Las Setas

En términos generales, el mirador es el principal aliciente de este espacio. "Las Setas de Sevilla son una estructura moderna y llamativa en pleno centro de la ciudad", comenta otro internauta. "Su diseño es muy original y vale la pena verla". Aunque, en su opinión, son mejores las vistas desde la Giralda, "que además tiene un contexto histórico más rico".

Además, la visita nocturna gana puntos entre los asistentes. "Es muy bonito de día, pero por la noche es mucho mejor por las vistas". En este sentido, María S.L. narra su experiencia en primera persona: "El ambiente que se creó con la gente divisando el atardecer, hizo del momento muy especial. Una vez que llegó la noche, el espectáculo de luces fue increíble".

"La visita incluye una sesión de cine panorámicos increíble donde tendrás la sensación de volar sobre la ciudad", añade otro de los visitantes. Así, Las Setas se convierten en un lugar idílico para pasear, descubrir las vistas de Sevilla y comprender algo más de su historia. Todo ello, en un espacio donde convergen la tradición y la innovación. Pero ¿hay algo que los turistas destaquen como punto negativo de la visita?

¿Qué es lo peor de Las Setas de Sevilla para los turistas?

Vista desde el Metropol Parasol / Las Setas de Sevilla

"La entrada me parece excesiva para lo que es", afirma una usuaria, que solo le ha dado tres estrellas a su esperiencia. ¿El problema? Algo que numerosas personas resaltan: el precio. Y no solo los viajeros. "A pesar de ser sevillana, podemos disfrutar poco de nuestros monumentos", expresó hace un mes una lugareña. "Con el excesivo dinero que cuesta la entrada para los "no residentes" (hablamos de 16€), las instalaciones se pueden mantener en mejores condiciones".

"Para una vez en la vida está bien, pero no repetiría por su precio", añade otra reseña. "Es más una atracción turística costosa, al ver la relación del precio de acceso vs. la experiencia recibida". Por lo tanto, si bien se trata de uno de los lugares mejor valorados, con 101 mil críticas y 4,4 estrellas, el elevado coste que implica se posiciona como el punto en contra más destacado. Algunos aconsejan pasear por fuera, mientras que otros recomiendan reservar entrada para las horas del atardecer y aprovechar la ocasión para sacar las mejores fotos de Sevilla.