Las asignaturas pendientes de la Junta de Andalucía con el patrimonio sevillano

Un buen número de edificios pendientes de rehabilitar, a la espera de definirse un uso o con un fin inapropiado. La Junta de Andalucía es la titular de una gran cantidad de bienes patrimoniales en Sevilla. Si bien muchos de estos edificios están en buenas condiciones, sobre todo por su utilización como sedes de la administración autonómica, hay otros tantos que duermen el sueño de los justos a la espera de unas intervenciones que nunca llegan. En su mayoría hablamos de inmuebles de una importancia patrimonial e histórica superlativa, como San Lázaro, bienes de interés cultural que necesitan de un plan de inversiones plurianual que posibiliten una cómoda restauración por fases. En los últimos años, la Junta ha optado por proyectos mastodónticos y millonarios, como el de las Atarazanas o el Museo Arqueológico (del que tiene la gestión), frente a una apuesta que permita diversificar las inversiones. En este sentido, desde Adepa reclaman a la Junta un plan de inversiones a medio plazo como el que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento para sus inmuebles y que prevé una inversión de 65 millones de euros de aquí a 2027.

Convento de Santa María de los Reyes

La fachada del antiguo convento de Santa María de los Reyes en la calle Santiago. / José Luis Montero

Uno de esos inmuebles con una gran importancia en la historia de la ciudad es el antiguo convento de Santa María de los Reyes, en la calle Santiago. Seguramente, muchos sevillanos habrán pasado por su puerta sin percatarse del tipo de edificio que es. “La Junta lo adquirió en 1986 y, posteriormente, sufrió un terrible incendio que provocó la pérdida de mucho de sus bienes. Sólo está rehabilitado el 25%. No le dan valor alguno”, sostiene Joaquín Egea, presidente de Adepa. La Junta ha convocado recientemente un concurso de proyectos con jurado para afrontar la rehabilitación del antiguo cenobio. La intervención, que abarcará tanto el edificio como la adecuación de patios y jardines, contará con una inversión de más de 11 millones.

Este edificio es uno de los grandes olvidados de la ciudad, pese a que fue la primera residencia de Colón antes de ser convento. Sus orígenes se remontan a cuando era palacio del rey moro de Baeza, entre los siglos XII y XIII. “Debería tener un mejor futuro. Hay que recuperarlo respetando la pátina del tiempo y su valor. El edificio está prácticamente abandonado por más que nos prometan que se va a actuar. No está previsto en los presupuestos de 2025”.

Jardín de la Contratación

El jardín de la Contratación. / Juan Carlos Vázquez

Un espacio que también cuenta con una importancia capital para comprender la historia y la evolución de la ciudad es el Jardín de la Contratación. Fue descubierto por el arquitecto Rafael Manzano durante la rehabilitación de este espacio. Se trata de último jardín andalusí que se conserva en Sevilla. Se integra en la actual sede de la delegación de la Junta en Sevilla y, aunque se puede visitar, merece una mayor atención. “Dicen que está bastante descuidado. Desde hace años se habla de abrir unas ventanas desde el Alcázar para que se pueda ver. Pero debería irse más allá y que formara parte del Alcázar por su historia. Que tuviera un doble uso. Merece la pena que se abra y que se pueda conocer sin cortapisas”.

Antiguo convento del Carmen

La torre de la antigua iglesia del Carmen. / Juan Carlos Vázquez

Una situación calamitosa es la que atraviesa la iglesia del antiguo convento Casa Grande del Carmen, en la calle Baños. Este espacio albergó a importantes cofradías y tiene una importante historia. Poco se sabe de cuál es su estado real y cuando se pregunta a la Junta por ello no ofrecen datos. “Es un almacén, como San Lázaro. Su torre, muy interesante, está desmochada. Esperamos que se recupere como patrimonio que es de la ciudad. No pedimos grandes actuaciones pretenciosas, simplemente que se arregle y se adecente”.

El Pabellón Mudéjar

El pabellón Mudéjar. / Juan Carlos Muñoz

Casi dos décadas lleva cerrada la segunda planta del Pabellón Mudéjar construido para la Exposición Iberoamericana de 1929 por el genio de Aníbal González, que actualmente alberga el Museo de Artes y Costumbres Populares, espacio que debería ser una referencia. ¿Qué pretendemos organizar en 2029 por el centenario. El Ayuntamiento tiene que exigir que se arregle y se abra el edificio con las inversiones que sean necesarias”.

El Palacio de Monsalves

El Palacio de Monsalves, en la calle del mismo nombre. / José Luis Montero

Otro edificio al que Aníbal González le dio su impronta del que se habla mucho y nada se concreta es el Palacio de Monsalves. El inmueble, que fuera sede de la Presidencia de la Junta, es la eterna apuesta para ampliar el Museo de Bellas Artes. De manera recurrente se habla de que la actuación ya está en marcha, aunque el Gobierno de España no acaba de dar el paso que requiere una ciudad como Sevilla. “Es el sitio idóneo para la ampliación. Todo el mundo lo sabe. No puede seguir como plató de lujo. Lo queremos para el uso que debe tener. Tampoco necesita de una inversión majestuosa”.

La cesión de la Casa de Murillo

La Casa de Murillo en el barrio de Santa Cruz. / José Luis Montero

Enquistada, por decirlo de algún modo, está la cesión a la ciudad de la que fuera Casa de Murillo, en el barrio de Santa Cruz. Fue en tiempos de Franco cuando se aprobó la expropiación para convertir el inmueble en un espacio dedicado al gran pintor del barroco sevillano. Con el tiempo, pasó a manos de la Junta, que ahora lo utiliza como sede de Instituto Andaluz del Flamenco. El Pleno del Ayuntamiento ha pedido hasta en dos ocasiones su cesión a la ciudad, sin que haya sido atendida. “Sólo durante el Año Murillo se dedicó una parte a la efemérides. Este es otro caso flagrante. La Junta debería cumplir con la ley vigente que contempló su expropiación y adaptación a casa museo de Murillo. Como muchas otras ciudades tienen dedicadas a sus personalidades. La Academia de Buenas Letras también lo ha reclamado, pero no hay manera”.

La decadencia de San Lázaro

La antigua Aduana junto al Hospital de la Caridad y el complejo de la Casa de la Moneda (a la derecha). / José Luis Montero

Se trata de otro edificio icónico de la ciudad que está en una situación calamitosa. En el año 2026 se va a celebrar el V centenario de la boda imperial entre Carlos V e Isabel de Portugal, y San Lázaro tuvo un papel importante. Fue el primer sitio en el que paró la comitiva real. Se arregló todo el complejo para ello, como recogen las crónicas. Ligado actualmente al área de Salud de la Junta, la situación de la iglesia y su torre es muy comprometida y el fabuloso retablo, que estaba en restauración el IAPH, no regresa. “¿Qué pasa para que no se recupere el que es el primer templo gótico que se hace en Sevilla? ¿Por qué la Junta no actúa? Cuando el PP estaba en la oposición se pasó años denunciando su situación. ¿Ahora qué? Es una pena. Hay que abrir los fabulosos arcos del atrio del hospital y rehabilitar el conjunto. Aunque dependa de Salud, Cultura tiene que marcar la pauta”.

Andalucía de los Niños

El parque Andalucía de los Niños. / José Luis Montero

El parque temático de Andalucía de los Niños también está cerrado, sin uso y con una concesión frustrada y rescatada. Es importante que se solucione y que se restaure y se abra con rigor un espacio que hizo las delicias e pequeños y mayores durante la Expo’92.

Hotel de la Palmera

El hotel que se construye junto a la Casa Rosa. / José Luis Montero

En la Avenida de la Palmera, Adepa mantiene un pleito por la construcción de un edificio para acoger un hotel junto a la llamada Villa Eugenia, conocida como la Casa Rosa. “¿Cómo se ha permitido hacer esto junto a un jardín tan especial? La construcción es bestial y a nuestro juicio totalmente ilegal. Así lo tenemos denunciado en el Juzgado. Se ha comido una calle y ha destrozado parte del jardín. Es el colmo para la Palmera”.

Ventas para obtener fondos

Adepa también denuncia la situación de otros legados del 29, como las caracolas en el entorno del Lope de Vega y el Casino o el uso de parte del edificio de la Plaza de España para organismos de la Junta. Finalmente, Egea señala otras actuaciones necesarias: la recuperación el espacio que ocupaba la comisaría de Policía en la calle Betis; la restauración de la Casa de los Pinelo, sede de las academias que el Ayuntamiento tiene cedida a la Junta; o la recuperación del Jardín Americano con su correspondiente vigilancia.

El Jardín Americano. / José Luis Montero

Para obtener fondos con los que acometer todas estas inversiones, Adepa propone la enajenación de patrimonio, como antiguos pabellones de la Expo o la parcela del antiguo equipo quirúrgico, frente a los Jardines de Murillo. “Hay que hacer un plan director con inversiones reales. Es imprescindible que la Junta ponga en marcha el cobro en los museos y enclaves. Esperamos una catarsis en Cultura. Confiamos en la sensibilidad de Patricia del Pozo y que de ese giro necesario a la política cultural. Si lo consigue, será un éxito para todos”.