La Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla rechaza la celebración de los conciertos en el muelle de Tablada

La Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, parte de la Federación de Asociaciones Contra el Ruido, ha manifestado su rotundo rechazo a la celebración de los conciertos del ciclo Insólito Sevilla, programados para los días 18, 25 y 26 de octubre en el muelle de Tablada, dentro del entorno residencial del Sector Sur. Los residentes denuncian una "falta de planificación, transparencia y garantías", advirtiendo sobre "graves riesgos para la salud, la seguridad y la convivencia".

La asociación, en un comunicado, señala que estos eventos multitudinarios han sido organizados "sin consulta alguna" a los afectados del barrio Sector Sur-La Palmera-Reina Mercedes, responsabilizando al Puerto de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la promotora Green Cow Music "por la falta de sensibilidad".

Los principales motivos de rechazo se resumen en varios puntos críticos:

Contaminación acústica grave : Los conciertos anunciados, descritos como "rave fusionados con el folclore popular", pueden alcanzar niveles de 100 a 115 decibelios (dB) en las zonas de concierto y de 80 a 95 dB en áreas exteriores. Incluso a 1 km de distancia, se percibirían entre 55 y 65 dB en barrios residenciales, superando ampliamente el límite nocturno recomendado por la normativa andaluza (55 dB para exteriores y 30 dB para interiores) . Estudios de salud pública indican que exposiciones nocturnas superiores a 55 dB afectan el sueño, incrementan el estrés y alteran el bienestar. La asociación denuncia la ausencia de pruebas de sonido previas y estudios de impacto acústico y medioambiental .

: Los eventos incluirán pantallas LED, cañones de luz, láseres y estroboscópicos que generarán un impacto visual significativo. Los rayos láser de alta potencia pueden proyectarse varios kilómetros, y la luz intensa y pulsante en zonas residenciales puede provocar insomnio, alteración de ritmos circadianos, estrés visual e invasión del espacio privado, afectando también a la avifauna. Falta de control de aforos y horarios : No se ha informado sobre la capacidad máxima, pero eventos similares como Icónica Fest han congregado más de 17.000 asistentes por jornada. No existen horarios oficiales de finalización, lo que podría prolongar la actividad hasta la madrugada, vulnerando el derecho fundamental al descanso recogido en el artículo 18 de la Constitución Española .

: No se ha informado sobre la capacidad máxima, pero eventos similares como Icónica Fest han congregado más de 17.000 asistentes por jornada. No existen horarios oficiales de finalización, lo que podría prolongar la actividad hasta la madrugada, . Colapso de tráfico y carencia de aparcamiento : El Sector Sur carece de infraestructuras para absorber un flujo masivo de vehículos. Se estima la llegada de hasta 6.000 coches adicionales por jornada, lo que saturaría las calles residenciales y generaría problemas de acceso para residentes, ambulancias y servicios de emergencia debido a la falta de un plan de movilidad.

: El Sector Sur carece de infraestructuras para absorber un flujo masivo de vehículos. Se estima la llegada de hasta 6.000 coches adicionales por jornada, lo que saturaría las calles residenciales y debido a la falta de un plan de movilidad. Inseguridad Ciudadana : No se han publicado protocolos de evacuación, planes de seguridad ni recursos sanitarios. El aumento repentino de miles de personas incrementa los riesgos de incidentes, peleas, consumo descontrolado de alcohol y vandalismo, poniendo en peligro la tranquilidad del vecindario.

: No se han publicado protocolos de evacuación, planes de seguridad ni recursos sanitarios. El aumento repentino de miles de personas incrementa los riesgos de incidentes, peleas, consumo descontrolado de alcohol y vandalismo, poniendo en peligro la tranquilidad del vecindario. Falta de transparencia y diálogo : Los vecinos no han sido informados ni consultados, y la ausencia de comunicación se percibe como un "desprecio" hacia los derechos y la calidad de vida de los habitantes de la zona. También se desconoce el proceso de adjudicación a la promotora.

: Los vecinos no han sido informados ni consultados, y la ausencia de comunicación se percibe como un de los habitantes de la zona. También se desconoce el proceso de adjudicación a la promotora. Desconocimiento del número de eventos : Inicialmente se anunciaron dos conciertos, y ahora son tres, lo que genera preocupación sobre una escalada similar a la de otros festivales en la ciudad.

: Inicialmente se anunciaron dos conciertos, y ahora son tres, lo que genera preocupación sobre una escalada similar a la de otros festivales en la ciudad. Continua "eventización" de la zona: El Sector Sur ya soporta numerosos eventos molestos, como carreras populares, la Feria de Sevilla, partidos de fútbol en el Benito Villamartín y el ruido del ocio nocturno en el Muelle de las Delicias, Jardín de las Delicias y Parque de María Luisa.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla exige a las autoridades municipales, autonómicas y estatales:

Suspender inmediatamente los conciertos hasta que se realicen estudios de impacto acústico, medioambiental y de movilidad.

hasta que se realicen estudios de impacto acústico, medioambiental y de movilidad. Establecer límites claros de aforo y diseñar un plan integral de seguridad y tráfico.

y diseñar un plan integral de seguridad y tráfico. Garantizar horarios de finalización razonables y medidas efectivas de control del ruido.

y medidas efectivas de control del ruido. Abrir un proceso de diálogo real con los vecinos del Sector Sur para acordar medidas que equilibren la oferta cultural con el derecho al descanso y la convivencia.

Los vecinos del Sector Sur, que se consideran "parte activa" en cualquier proceso que afecte su calidad de vida, enfatizan que no se oponen a la cultura, sino a que eventos de esta magnitud se celebren en un entorno residencial sin planificación. Proponen trasladar los conciertos a recintos habilitados como el Estadio de La Cartuja, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Cartuja Center, Maestranza, Auditorio Cartuja o Fibes, o a espacios alejados de zonas habitadas.

Con el lema "Cultura sí, pero con respeto" y "¡No al ruido en zonas residenciales!", la asociación reitera su petición por la convivencia, el descanso, la salud, la calidad de vida y la seguridad de sus familias, clamando "¡No al 'Insólito Sevilla' en el muelle de Tablada!".