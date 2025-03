Asociaciones del centro de Sevilla lamentan la falta de consenso con los veladores

“Si nuestras alegaciones no se han tenido en cuenta, difícilmente podemos estar de acuerdo con lo que, si no se evita, se aprobará en el Pleno mañana y que nos ligará irremediablemente a una ordenanza que no protege a los vecinos, ni siquiera a la ciudad que representa”. Hasta once asociaciones del Casco Antiguo han firmado un manifiesto en el que ponen de relieve “que no se han aceptado las líneas rojas” que presentaron y, entre las que se encuentran, la aprobación de los establecimientos denominados bares singulares, el uso de plataformas utilizando aparcamientos, la posibilidad de usar zonas anejas a aquellos bares que no tuvieran espacio para disponer de veladores y un cambio en el régimen sancionador propuesto.

Entre las quejas de los vecinos del centro se encuentran “no respetar al espacio de paso de 1’80 metros referido a la fachada que establece la normativa de accesibilidad regulada, proponiéndose en todo caso otras soluciones de adecuación efectiva que garanticen la máxima accesibilidad y seguridad y no bajo la declaración de que se podrá exceptuar por cuestiones económicas”. En relación con la regularización de los bares emblemáticos, sostienen que “incentiva de alguna manera la propagación del efecto botellón”.

Apuntan que el Ayuntamiento “no puedo utilizar a su antojo el espacio público”

Sobre el periodo de transitoriedad de tres años, entienden que “este periodo tan excesivo de transitoriedad que provoca inseguridad jurídica y la alejan del objetivo”. Añaden que “el Ayuntamiento no puede utilizar al antojo de unos cuantos el espacio público que es de todos, no puede lesionar el derecho al descanso de los vecinos, no puede obstaculizar el libre tránsito y la accesibilidad universal, no puede favorecer la contaminación acústica y visual, no puede contravenir otras normas de rango superior bajo la premisa repetida de la excepcionalidad. Una ordenanza no puede estar tampoco plagada de futuros supuestos imprecisos y propósitos que socavan la motivación de la norma en cuanto a su cumplimiento”.

Las asociaciones firmantes de este escrito son la Espadaña de Montesión, Torre del Oro y Barrio del Arenal, Alfalfa Degradada, El Salvador y entorno, Casa de la Moneda y entorno, Amigos del Barrio de Santa Cruz, Estación de Córdoba, Plaza del Museo y entorno, Casco Histórico San Lorenzo, Pumarejo San Luis y Barrio Ancha de la Feria.