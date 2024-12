El auditorio Rocío Jurado había sido ocupado hace algunas semanas

Expoliado, vandalizado y ocupado. La última hora tras el espectacular incendio que asoló este sábado a un edificio anexo al emblemático auditorio Rocío Jurado en la Cartuja apunta a un abandono palpable de las instalaciones, en las que en las últimas semanas se habían metido algunas personas a pernoctar, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la investigación y ha denunciado el Grupo Municipal del PSOE.

Es la imagen de "la desidia y el abandono" ha dicho contundente Antonio Muñoz este domingo, apenas unas horas después de la extinción del fuego, pasada la medianoche de ayer sábado. El socialista lamenta que el alcalde, José Luis Sanz, "anunció en septiembre a bombo y platillo la recuperación del edificio, pero no adoptó ninguna medida de seguridad, de adecentamiento o limpieza ni tan siquiera cuando las denuncias ciudadanas recogidas por el PSOE advertían del expolio, el vandalismo y la ocupación".

El PSOE denuncia la "desidia" de Sanz con el autorio Rocío Jurado / M. G.

Este periódico ha podido, igualmente, constatar que efectivamente hay constancia de que las instalaciones habían sido ocupadas y que vivía gente en las mismas en las últimas semanas, de ahí los problemas continuos, y que, aunque este termino no ha sido confirmado, podrían ser los responsables de los saqueos denunciados. De hecho, sin ir más lejos, el lunes 25 de noviembre, tras detectar puertas vandalizadas, se solicitó la intervención urgente del servicio de mantenimiento municipal. Los trabajadores descubrieron en el interior bandas de saqueadores han arrasado las naves bajo las gradas, llevándose material de escenografía, equipos electrónicos, altavoces y proyectores. Además, se han robado metales como hierro y aluminio, y se ha dañado gravemente el centro de transformación al cortar líneas de cobre.

Muñoz exige Sanz una evaluación "inmediata" de daños y un plan de intervención "real e inmediato, no un mero anuncio de los suyos para recuperar el Auditorio Rocío Jurado, puesto que su desidia provocará ahora que tarde "aún más tiempo su reapertura a la cultura". ""Y que no ocurra como con el Teatro Lope de Vega que, tras clausurarlo sin que fuera necesario, lleva catorce meses anunciando inversiones sin que se haya ejecutado a día de hoy ni una sola y que esté sin fecha de reapertura", ha remarcado Muñoz. El portavoz socialista, por último, ha exigido a Sanz "que se ponga de una vez a gestionar la ciudad de la que es alcalde porque no hay nadie al mando".