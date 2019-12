El 75% de la flota de autobuses de Tussam usará gas natural antes de 2023

Sevilla avanza en la movilidad sostenible. La ciudad se ha convertido esta semana en la primera sede de la iniciativa miciudadatodogas, impulsada por distintas empresas energéticas, que han elegido Sevilla como la primera sede de una iniciativa que recorrerá con vehículos de gas y biometano ciudades españolas comprometidas con la sostenibilidad.

El delegado de Transición Ecológica, David Guevara, ha aprovechado la inauguración de estas jornadas para anunciar el compromiso municipal de alcanzar durante este mandato el objetivo de que el 75% de la flota de autobuses de Tussam utilice gas natural, dentro de la estrategia municipal de sostenibilidad en el trasporte público y en el marco de los compromisos internacionales asumidos para la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento del Plan Estratégico Sevilla 2030, así como de los ODS (los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas.

La empresa de transporte municipal es el mayor reto que se mantiene desde el gobierno local de cara al fomento de una mayor movilidad pública sostenible en Sevilla. Así lo ha indicado en varias ocasiones el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, que sí destaca el hecho de que "la práctica totalidad del parque móvil de las distintas empresas y áreas municipales" funcionen con electricidad, así como las líneas de trabajo en marcha para intentar establecer estas iniciativas, precisamente, en los autobuses de Tussam.

Mientras esto avanza, el Ayuntamiento cuenta ya con más de 600 vehículos movidos por energías limpias y usan gas natural el 57% del total de la flota, que equivale a 210 vehículos. Una cifra que, de aquí al final del actual mandato de Juan Espadas, se espera que se eleve hasta el 75%, lo que permitirá no sólo el ahorrar un 30% en combustible, sino también bajar las emisiones de CO2 a la atmósfera en 291 toneladas. "Nuestra intención es continuar avanzando desde el ámbito público y, por supuesto, contribuir a cualquier iniciativa como esta para que Sevilla sea un referente en movilidad sostenible y uso de energías alternativas", abundó el Guevara.

Un importante reto que, no obstante, para ganar en efectividad, sosteniblemente hablando, tendrá que venir acompañado de otras medidas para el fomento del uso del transporte público en una ciudad en la que, según la VI Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los españoles realizada por el Foro de Movilidad promovido por la empresa de renting Alphabet, el 65% de los sevillanos sigue utilizando el coche para sus desplazamientos habituales frente a un 51% que sí usa el autobús y un 19% que se mueve en el Metro. El mismo informe indica que no existe aún una conciencia de sostenibilidad arraigada en cuanto a su renovación, ya que el 41% de los que cuentan con vehículo propio afirma renovarlo a partir de los 10 años, siendo la obsolescencia mecánica la principal causa y no la medioambiental.

En cuanto al impacto medioambiental, según esta encuesta, un 32% de los sevillanos piensa que un vehículo diésel es menos contaminante que uno de gasolina, siendo ambos nuevos, frente a un 22,5% que considera que es más contaminante. En referencia al vehículo eléctrico, tan sólo el 6% de los sevillanos lo utiliza o lo ha utilizado alguna vez, sin embargo, a un 77% de los encuestados sí les gustaría hacerlo. Las ventajas que encuentran son su escasa emisión de gases contaminantes o el ahorro que supone la recarga de la batería frente a llenar el depósito de combustible. No obstante, identifican como principales barreras la escasez de puntos de recarga, su coste de adquisición o su poca autonomía.

En la jornada miciudadatodogas, celebrada en el Edificio CREA y organizada por Enagás, Gasnam y Enerlis Technology, con respaldo del Ayuntamiento, el delegado de Transición Ecológica aprovechó para ensalzar la oportunidad de esta iniciativa que ha elegido a Sevilla para iniciar una ruta por España sobre transporte público sostenible justo en un momento en el que se debaten más estrategias de lucha contra el cambio climático durante la Cumbre Mundial del Clima de Madrid.

"Tenemos el objetivo de trabajar de la mano de compañías privadas que apuesten por la innovación y la sostenibilidad y colaborar en proyectos conjuntos para que la ciudad funcione como un laboratorio urbano de experiencias y propuestas con las que podamos contribuir a diseñar las ciudades del futuro", indicó Guevara.