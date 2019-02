Los avisos del interventor

El interventor avisa de la imposibilidad de incurrir en gastos voluntarios hasta que no estén cubiertos los gastos obligatorios. Lo que se traduce en que el equipo de Juan Espadas no puede sufragar las 35 horas comprometidas con la plantilla municipal antes de abonar la subida salarial fijada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los propios acuerdos municipales. Y más cuando en las cuentas prorrogadas de la ciudad para este año no existe ninguna partida para sufragar un coste que se dispara hasta los 30 millones de euros. Esta es una de las principales conclusiones que aparecen en una nota elaborada por la intervención municipal. Todo pasa por aprobar el presupuesto de 2019, aunque el acuerdo está lejano. La comisión de Hacienda se reúne hoy para ratificar las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos. Debe arrojar algo de luz.

No es la única conclusión que aparece en el documento. El interventor señala que la problemática de la utilización de la prórroga presupuestaria en el ejercicio 2019 viene derivada de la adopción de acuerdos retributivos (como la aprobación de la implantación de las 35 horas semanales) sin la adecuada consignación presupuestaria; y que la dirección de Hacienda deberá adoptar decisiones encaminadas a minorar los gastos voluntarios, fundamentalmente los derivados del capítulo 4 de gastos, para asegurar los costes del capitulo 1.

La intervención municipal apunta que la nota tiene un carácter meramente informativo con la finalidad de aclarar las posibles dificultades de gestión del presupuesto prorrogado atendiendo a las circunstancias singulares que concurren en el ejercicio 2019 desde la perspectiva del capítulo relativo a los gastos de personal y del resto de gastos recogidos en otros capítulos.

“Las prórrogas presupuestarias en ejercicios anteriores no han impedido gestionar con normalidad los asuntos de la Administración a la que afectara, más allá de las limitaciones que impusiera el ajuste a la baja (por imposición legal) de los créditos prorrogados”. Explica que la prórroga de las cuentas no impide desde un punto de vista técnico hacer las modificaciones que se consideren oportunas en el presupuesto prorrogado.

Solicita a Hacienda que reduzca los gastos voluntarios, sobre todo del capítulo 4

En el Ayuntamiento se ha prorrogado para este ejercicio el presupuesto municipal de 2018 con unos ajustes a la baja en los créditos de gastos prorrogados de 67.517.935 euros. De los créditos iniciales en el presupuesto de 2018 (820.556.046 euros) se han prorrogado exclusivamente 753.038.111 euros. “La gestión del presupuesto prorrogado puede generar serios problemas de orden práctico como consecuencia de determinadas circunstancias que se han concentrado en el mismo, y que afectan fundamentalmente a los gastos de personal tanto en el Ayuntamiento como en las empresas y organismos autónomos”.

La aplicación prorrogada correspondiente a la Seguridad Social es insuficiente en, al menos 7.750.000 euros, sin tener en cuenta los incrementos que en estos momentos no pueden calcularse con un mínimo de rigor. No es el único problema que genera mantener las mismas cuentas. Los PGE para 2018 incorporaron normas que no fueron tenidas en cuenta en el presupuesto municipal para ese ejercicio como consecuencia de que las cuentas del Estado no se aprobaron hasta julio de 2018. En concreto, hay tres medidas que no tenían cobertura en el presupuesto municipal aprobado con anterioridad, lo que supone un coste de 5,6 millones. El de personal llega a los 4,5 millones. En conclusión, el Ayuntamiento tiene que incurrir en un gasto de personal de 20 millones sin que exista una consignación específica en el capítulo 1, que cuenta con un crecimiento en las empresas y organismos municipales de 17,6 millones.