El Ayuntamiento pone a punto los estanques del Parque de María Luisa una semana después de que aparecieran varias aves muertas

El Ayuntamiento de Sevilla continúa con los trabajos de limpieza en profundidad, mantenimiento y puesta a punto de los 17 fuentes ornamentales Parque de María Luisa y las dos fuentes de los Jardines del Cristina. Una actuación que coincide con la muerte de varias aves -cinco crías de pato y una paloma- en el estanque de Los Lotos hace apenas una semana. De hecho, el gobierno municipal ha anunciado que acometerá una reforma en este estanque para facilitar el acceso a la fuente central y, de este modo, mejorar su mantenimiento. Por otro lado, el Consistorio está trabajando en una licitación de una asistencia técnica para recuperar las fuentes ornamentales en mal estado de los parques históricos de la ciudad, entre ellas la emblemática Fuente de los Leones.

La delegada de Limpieza y Parques, Evelia Rincón, ha señalado que “estamos procediendo desde hace unos días a la limpieza en profundidad de todas las fuentes del parque de María Luisa y también de los Jardines de Cristina, actividad que se realiza periódicamente para el buen mantenimiento y uso de dichas fuentes”.

“Hay que destacar también que, en el día de hoy, se está limpiando en profundidad el estanque de los Lotos, que ya se realizó el pasado mes de julio. Por ello, aprovechando esta limpieza, vamos a acometer una obra en este estanque para facilitar el acceso a la fuente central y, de esta manera, mejorar el mantenimiento de esta fuente”, ha señalado Rincón.

La delegada ha recalcado que “la limpieza del Estanque de los Lotos se lleva a cabo mediante el vaciado del mismo para extraer el lodo y los elementos que han quedado en el fondo y que, posteriormente, son llevados a un vertedero autorizado. A continuación realizamos trabajos de baldeo y barrido para, finalmente, proceder de nuevo al llenado y volver a ponerlo en funcionamiento, trabajos que estamos desarrollando durante estas jornadas por trabajadores especializados”.

“Además de esta limpieza, se llevan a cabo trabajos de reparación de pequeños desperfectos que sufren las fuentes reponiendo piezas como azulejos para que luzcan de manera óptima y lo mejor posible acorde con el entorno en el que se encuentran”, ha finalizado Rincón.