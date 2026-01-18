El Ayuntamiento de Sevilla aplica un tratamiento para preservar los ficus de las plazas del Cristo de Burgos y del Museo

Tratamiento especial para los ficus de las plazas del Cristo de Burgos y del Museo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está llevando a cabo una intervención técnica especializada en la Plaza Cristo de Burgos para preservar cuatro ejemplares singulares de ficus, una especie de gran porte y elevado valor ambiental y paisajístico.

Los trabajos se centran en la protección y estímulo del desarrollo de raíces aéreas, mediante la colocación de telas de arpillera y la implantación de sistemas de riego por microdifusión. Esta técnica permite mantener las raíces protegidas de la radiación solar directa y con un adecuado nivel de humedad, favoreciendo su anclaje al suelo y contribuyendo a mejorar la estabilidad estructural de los árboles en un entorno urbano donde estas raíces no se desarrollan de forma natural, según informó el Consistorio en una nota de prensa.

De manera complementaria, se ha instalado infraestructura hídrica en las copas de los ejemplares con el objetivo de reducir el estrés térmico provocado por las altas temperaturas estivales, una medida clave para prevenir el debilitamiento y posible colapso de ramas de gran tamaño.

Estas actuaciones, de carácter preventivo y altamente especializado, resultan fundamentales para garantizar la supervivencia y seguridad de esta especie australiana en la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento tiene previsto extender esta misma intervención a los ficus de la Plaza del Museo, dentro de su estrategia de conservación del arbolado singular y de protección del patrimonio verde de Sevilla.

En este sentido, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, subrayó que se está "actuando con criterios técnicos y con una planificación a largo plazo para proteger un arbolado singular que forma parte del patrimonio verde de Sevilla". "Estas intervenciones dan continuidad a los trabajos de sustentación realizados en años anteriores y refuerzan la estabilidad y seguridad de unos ejemplares especialmente sensibles al entorno urbano y a las altas temperaturas", apuntó la concejal.

Rincón destacó que "el sistema empleado es pionero y novedoso para los árboles de nuestra ciudad y, en esta línea, Sevilla vuelve a estar a la vanguardia en la protección de su infraestructura verde".

Estos ejemplares ya fueron objeto de actuaciones de sustentación hace dos años, tanto en la Plaza Cristo de Burgos como en la Plaza del Museo, mediante la instalación de sistemas de sustentación dinámica de ramas de gran porte, diseñados para repartir cargas, limitar movimientos excesivos y reducir el riesgo estructural sin interferir en el desarrollo natural del arbolado.

Las intervenciones actuales dan continuidad a aquellos trabajos, incorporando nuevas soluciones técnicas orientadas a reforzar la estabilidad a largo plazo y garantizar la conservación de estos ficus singulares en un entorno urbano complejo.