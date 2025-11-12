El Ayuntamiento de Sevilla busca refugio para 10.950 pernoctaciones en un año de perros y gatos abandonados

Una residencia para ofrecer 10.950 pernoctaciones, en un solo año, a perros y gatos abandonados o perdidos. Un complemento a la labor que se realiza desde el zoosanitario y que el Ayuntamiento de Sevilla está tratando de reforzar con un nuevo contrato que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. No sólo con el número de noches -que supera las 7.900 que se ofrecían el año pasado-, sino con el presupuesto que se destina. De poco más de 104.000 euros se pasará a los 160.527 (con IVA incluido). De este modo, se da un paso más por cumplir con la ley de bienestar animal que se complementa con el servicio de rescate de animales durante los fines de semana y de lunes a viernes por las tardes, adjudicado el pasado septiembre a UTE Soluciones Veterinarias.

El contrato nace bajo la premisa de cumplir con "la obligación" de "disponer de un servicio de alojamiento y protección de animales durante las 24 horas del día". Indica el documento que se entiende "por pernoctación" el "alojamiento de un perro o gato durante 24 horas en las instalaciones que el adjudicatario tuviese disponibles para realizar el alojamiento temporal de los animales y su manutención durante el tiempo de estancia". En este sentido, hace especial hincapié en que "durante el periodo en el que los animales se encuentren albergados en las instalaciones del adjudicatario, y bajo su custodia, se les proporcionarán los alimentos y cuidados que garanticen el bienestar de los animales, atendiendo a las singularidades de cada especie, raza y edad". Eso sí, el Ayuntamiento no podrá solicitar la estancia de más de 30 perros o gatos de manera simultánea.

Las pernoctaciones se pedirán según las necesidades del servicio. De hecho, la demanda se cubrirá en función de la capacidad del zoosanitario en determinadas épocas del año, fundamentalmente durante el verano. Los animales que se trasladen desde el zoosanitario para realizar pernoctaciones "se encontrarán en buenas condiciones sanitarias y en ningún caso se derivarán aquellos que requieran cuidados especiales en clínica veterinaria". El adjudicatario será avisado "con al menos 24 horas de antelación para la recogida de los animales en el zoosanitario y su traslado al refugio, salvo que por circunstancias imprevistas resulte imposible cumplir dicho plazo".

Para la organización del servicio, el contrato establece que, previa petición del responsable de la ejecución del contrato, "el transporte de los animales, ya sea del zoosanitario al refugio o viceversa, se realizará en días laborables en horario de mañana de 8:00 a 13:00h". Será así salvo que "por circunstancias imprevistas" se necesite llevar a cabo el servicio en "horario distinto al indicado".

En cuanto a los medios materiales mínimos, el contrato establece dos fundamentales:

Un vehículo para el transporte de animales menores con jaulas individuales. El vehículo tendrá una capacidad mínima de seis jaulas para perros grandes, un sistema de acondicionamiento de temperatura en la cabina para los animales, y cumplirá con los requisitos referentes al transporte animal.

Una zona de esparcimiento adecuada a las singularidades de cada especie y raza.

En cuanto a los medios personales será necesario:

Un conductor-lacero con experiencia en la conducción de vehículos para transporte, rescate y manejo de los animales.

Un efectivo para el cuidado diario del perro o gato (alimentación, higiene, paseo, etc.).

Este servicio se complementa con el de rescate de animales durante los fines de semana y de lunes a viernes por las tardes que fue adjudicado el pasado septiembre a la empresa UTE Soluciones Veterinarias por un importe de 236.641 euros (IVA incluido), también durante un año.

El rescate y recogida se realiza de lunes a viernes no festivos, de 14:31 a 22:00 horas. Según obliga el contrato, la adjudicataria debe disponer además de un servicio de atención rápida para la cobertura de las incidencias relacionadas con animales. A partir de las 22:00 horas, la empresa se encarga de atender las situaciones de urgencias derivadas por el personal de la Policía Local, Extinción de Incendios, Salvamento y otros efectivos de seguridad. Durante los fines de semana y los festivos, el servicio es de 10:00 a 18:00 horas.