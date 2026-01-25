El Ayuntamiento de Sevilla finaliza la mejora integral del parque de la Moraleja con mobiliario sostenible

El Ayuntamiento de Sevilla ha concluido una intervención integral en el parque de la Moraleja, situado en el distrito de Sevilla Este, con el propósito de mejorar la calidad del espacio público y su aprovechamiento por parte de los residentes. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 60.000 euros y ha abarcado diversos aspectos del equipamiento urbano.

La delegación de Arbolado, Parques y Jardines ha coordinado los trabajos, que han contemplado la sustitución completa del mobiliario urbano deteriorado. Se han instalado veinte bancos nuevos y doce papeleras fabricadas con materiales reciclados, en consonancia con el compromiso municipal hacia la sostenibilidad y la economía circular. Además, se han reparado los caminos interiores que mostraban mayor deterioro, mejorando así la accesibilidad y seguridad de los itinerarios peatonales.

De manera complementaria, las zonas de estancia del parque han sido objeto de actuaciones específicas mediante la recuperación y acondicionamiento de pérgolas con mimbre, lo que ha permitido incrementar las áreas sombreadas y mejorar el confort térmico para los usuarios.

Los trabajos también han contemplado la renovación del césped en las zonas más afectadas por el desgaste, así como la reparación de los juegos infantiles para garantizar su funcionamiento adecuado y la seguridad de los menores que utilizan estas instalaciones recreativas.

Fuente de agua potable pendiente de reparación

Dentro del programa de actuaciones, está prevista la renovación de la fuente de agua potable del parque, que presentaba una avería estructural y permanecía fuera de servicio. El objetivo es restituir completamente este equipamiento para uso de los ciudadanos.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "con esta actuación seguimos avanzando en la mejora de los parques de barrio, incorporando materiales sostenibles y recuperando espacios pensados para el encuentro, el descanso y el disfrute diario de los vecinos". Rincón ha precisado que el parque de la Moraleja fue recepcionado por la Administración local hace menos de un año y que "para garantizar su adecuado mantenimiento y conservación se ha reforzado el contrato de conservación en este distrito, lo que nos permite actuar con mayor agilidad ante las necesidades que van surgiendo".