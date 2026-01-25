Sevilla restaura la emblemática pasarela del lago de la Expo 92

El Ayuntamiento de Sevilla iniciará este lunes los trabajos de restauración de la Pasarela del Lago de la Expo 92, una actuación presupuestada en 71.242 euros que pondrá fin al deterioro acumulado durante más de tres décadas. La Gerencia de Urbanismo será la responsable de coordinar esta intervención integral que garantizará la conservación y durabilidad de esta infraestructura emblemática de la Isla de la Cartuja.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que la actuación se centrará en la limpieza profunda de la estructura metálica y su posterior protección mediante un recubrimiento específico de poliuretano acrílico. Además, se rehabilitarán los soportes de hormigón con un revestimiento protector y tratamiento antipintadas, mientras que la barandilla metálica será objeto de una restauración completa.

La intervención incluye la reparación de los elementos estructurales del tablero, con sustitución de las chapas de acero deterioradas por otras de características idénticas. También se actuará sobre las claraboyas para eliminar las filtraciones de agua que han afectado a la capacidad mecánica de los nervios inferiores del tablero metálico.

Dos meses de trabajos por fases

Los trabajos, que se ejecutarán durante dos meses en fases diferenciadas, requerirán la ocupación parcial de la calzada. Primero se intervendrá en un sentido de la circulación y posteriormente en el otro, ocupando el carril izquierdo en dirección al Puente de la Barqueta y el carril derecho en sentido contrario. Durante toda la ejecución se mantendrá operativo un carril libre para la circulación de vehículos.

De la Rosa ha destacado que la pasarela del Lago de la Expo 92 forma parte del importante legado de aquella transformación urbana. "Infraestructuras como esta contribuyeron a la modernización de la ciudad y a la creación de un nuevo espacio urbano en la Cartuja, que desde entonces se ha consolidado como un área estratégica para Sevilla", ha señalado el delegado.

La antigua pasarela, construida entre 1989 y 1990 sobre el lago que albergó el Pabellón de España, presenta actualmente un notable estado de deterioro provocado por el paso del tiempo, el uso continuado y la exposición a la intemperie. La estructura portante del tablero muestra una clara decoloración del pigmento de la pintura, además de patologías de oxidación en los puntos más bajos y pintadas vandálicas.

La barandilla metálica del borde del tablero también evidencia la decoloración de la pintura y la degradación total de la capa de revestimiento. Los soportes de hormigón del mástil, pila y tirante presentan deterioro en sus revestimientos, mientras que los nervios de la parte inferior del tablero metálico han perdido capacidad mecánica debido a las filtraciones de agua a través de las claraboyas.

Plan integral de mejora de la Cartuja

Esta actuación se enmarca dentro de un plan más amplio del Consistorio para mejorar la zona de la Cartuja. Entre las intervenciones destacan la reurbanización de la zona conocida como Puerta Barqueta y la construcción de un nuevo tramo de carril bici en el entorno del Pabellón de la Navegación.

En 2024 se realizaron diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y zonas adyacentes al estadio de la Cartuja, junto a la ampliación y mejora del alumbrado. Recientemente, el Área de Parques y Jardines ha llevado a cabo la plantación de 76 palmeras, la primera actuación de este tipo en 34 años, además de 60 plátanos de sombra y más de 11.000 rosales. Asimismo, se han rehabilitado más de 6.000 metros cuadrados de superficie en los Jardines del Guadalquivir.

Las próximas intervenciones del Ayuntamiento en esta zona contemplan la instalación de nuevas luminarias con una inversión de 9,4 millones de euros procedentes de Fondos Europeos. El proyecto permitirá la sustitución de 14 centros de mando, 1.537 luminarias y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto con el despliegue de múltiples sensores, lo que generará una reducción del consumo energético del 70%.

Entre los grandes proyectos previstos para este 2025 figuran la reurbanización del Camino de los Descubrimientos y la recuperación del Auditorio Rocío Jurado, que se convertirá en el mayor espacio cubierto para espectáculos de Andalucía con capacidad para más de 15.000 espectadores.