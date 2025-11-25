El Ayuntamiento de Sevilla instalará videovigilancia en los mercados de Bellavista y la Candelaria

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para implementar un moderno sistema de videovigilancia en los mercados de abastos de La Candelaria y Bellavista, dos de los enclaves comerciales más importantes para la vida vecinal de estos barrios sevillanos. A través de la delegación de Consumo, el consistorio hispalense ha sacado a licitación el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de este equipamiento, con un presupuesto base que asciende a 10.890 euros (IVA incluido), reforzando así las condiciones de seguridad de estas instalaciones municipales.

La nueva infraestructura de seguridad contempla la implantación de un sistema preventivo mediante circuito cerrado de televisión (CCTV) con tecnología avanzada. Cada uno de los dos mercados dispondrá de ocho cámaras inteligentes, sumando un total de 16 dispositivos que permitirán una cobertura completa de accesos, pasillos y zonas sensibles de ambos espacios comerciales. Esta red de vigilancia contará con capacidad de grabación en red, análisis de vídeo, notificaciones de alarma y acceso remoto seguro desde dispositivos móviles y ordenadores autorizados.

Según ha explicado el delegado de Consumo, José Lugo, esta iniciativa responde a necesidades largamente demandadas: "Se trata de una medida necesaria para mejorar la seguridad de comerciantes y usuarios, proteger nuestras instalaciones y seguir fortaleciendo unos mercados que son auténticos motores de barrio. Venimos actuando, invirtiendo y dando respuesta a necesidades que llevaban años esperando".

El equipamiento que se instalará en ambos mercados municipales constituye una solución integral diseñada específicamente para reforzar la seguridad en espacios comerciales de alta concurrencia. La tecnología implementada no solo permitirá disuadir posibles actos vandálicos en las instalaciones, sino que también facilitará una supervisión constante y eficiente tanto de los espacios comunes como de los accesos.

Entre las prestaciones más destacadas del sistema se encuentra la capacidad de detección de movimientos o incidencias en tiempo real, enviando avisos inmediatos a los dispositivos autorizados. Esto posibilitará una respuesta rápida ante cualquier situación anómala, incrementando significativamente el nivel de protección para comerciantes y usuarios que diariamente desarrollan su actividad en estos espacios públicos.

Además, el contrato contempla no solo la instalación de los equipos, sino también su mantenimiento durante un período inicial de 13 meses, garantizando así el correcto funcionamiento y la asistencia técnica necesaria. Las previsiones municipales apuntan a que el sistema estará completamente operativo antes de finalizar 2025, constituyendo una mejora sustancial en las infraestructuras de ambos mercados.

La implementación de este sistema de videovigilancia forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Sevilla para revitalizar y modernizar sus mercados de abastos, considerados piezas fundamentales del comercio de proximidad y de la economía local. Estas acciones reflejan el compromiso municipal con unos espacios que dinamizan la vida comercial y social de sus respectivos barrios.

De forma paralela a esta licitación, los mercados de Bellavista y La Candelaria disfrutan ya desde hace algunas semanas de su primer servicio específico de limpieza, una mejora que garantiza el acondicionamiento diario de zonas comunes, aseos, rampas y escaleras. Este dispositivo incluye también la gestión eficiente de residuos y la reposición regular de materiales de higiene, respondiendo así a una histórica demanda de los comerciantes y usuarios de ambas instalaciones.

Adicionalmente, estos mercados cuentan desde el otoño de 2023 con un servicio municipal de mantenimiento pionero que atiende necesidades cotidianas de fontanería, albañilería y pequeñas reparaciones. Este servicio se ha convertido en una herramienta esencial para la operatividad diaria de estas instalaciones, mejorando significativamente las condiciones de trabajo de los comerciantes y la experiencia de compra de los clientes.

Los mercados de abastos representan un pilar fundamental en el tejido comercial y social de Sevilla. Estas infraestructuras no son solo centros de abastecimiento, sino auténticos espacios de socialización y preservación de tradiciones comerciales con décadas de historia. En particular, los mercados de La Candelaria y Bellavista constituyen referentes comerciales para sus respectivos barrios.

Ambos enclaves comerciales albergan decenas de puestos especializados en productos frescos como frutas, verduras, carnes, pescados y otros artículos de primera necesidad, ofreciendo una alternativa de cercanía y calidad frente a las grandes superficies. Su actividad genera un impacto económico directo en el barrio, sosteniendo numerosos puestos de trabajo y favoreciendo el comercio local.

Las mejoras en seguridad, limpieza y mantenimiento que está implementando el Ayuntamiento buscan adaptar estos espacios tradicionales a las exigencias actuales, garantizando su viabilidad futura y potenciando su atractivo tanto para comerciantes como para clientes. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio de revitalización del comercio de proximidad en toda la ciudad.