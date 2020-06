La bajada de la natalidad acaba con la falta de plazas escolares en el centro de Sevilla

Por primera vez, después de muchos años, la oferta en los colegios públicos del Casco Antiguo de Sevilla se ha ajustado a la demanda recibida. No hay déficit de plazas escolares en los cinco centros que no son concertados de este distrito de la capital andaluza. La bajada de la natalidad ha permitido que las familias puedan escolarizar a sus hijos en las escuelas que deseen y que la Administración educativa no tenga que recurrir al aumento de la ratio en las aulas, como en cursos anteriores.

Según algunos de los colegios consultados por este periódico, el año 2017 fue cuando se registró el menor número de nacimientos en la ciudad en lo que va de siglo. Aquellos niños inician a partir de septiembre el segundo ciclo de Infantil, etapa de carácter voluntario pero con la que se garantiza una plaza para los siguientes ciclos de la enseñanza. Esa bajada de la natalidad tiene un claro reflejo en la escolarización: disminuye la demanda de matriculación.

Por tal motivo, el pasado marzo, cuando se inició este proceso -interrumpido por el estado de alarma a consecuencia de la pandemia del Covid-19-, la oferta de vacantes que presentó la Consejería de Educación y Deporte en la provincia de Sevilla se redujo en 650 puestos respecto a la del presente curso. Una bajada en consonancia con la merma demográfica.

Uno de los déficits históricos del Casco Antiguo de Sevilla es la escasez de colegios de titularidad pública, frente a la hegemonía de los concertados (al igual que ocurre en Los Remedios). Hasta hace poco más de una década, este tipo de centro (propiedad, en la mayoría de los casos, de órdenes religiosas) eran los más demandados, pero esa tónica ha cambiado. Bien es cierto que muchos de ellos siguen teniendo excedente de solicitudes para la escolarización, pero esta situación también se produce desde hace varios años en los cinco públicos con los que cuenta el distrito.

El déficit de colegios públicos en el centro

Un desajuste que se advierte, especialmente, en los centros educativos situados en la zona norte del Casco Antiguo, donde se han instalado familias que buscan para sus hijos una enseñanza laica y que reclaman la apertura de más colegios públicos en la zona. Uno de los más demandados ha sido el CEIP Huerta Santa Marina que, según fuentes consultadas por este periódico, para el próximo curso no presenta problemas por falta de plazas.

En este sentido, se prevé que antes de que concluya 2020 puedan comenzar las obras del nuevo colegio público en el solar situado junto a los Jardines del Valle, usado ahora como aparcamiento. De hecho, la Junta ya ha registrado este centro con un código y está incluido en el plan de infraestructuras educativas de Sevilla que se dará a conocer este miércoles.

En esta jornada los colegios sostenidos con fondos públicos han de publicar la lista definitiva de alumnos admitidos, tras celebrarse este martes el sorteo para los casos de empate en la baremación, criterios que se aplican cuando la demanda supera la oferta. En esta ocasión, ha sido el 0,9246 el que ha servido para desempatar. El acto se celebró sin presencia de público, como es habitual otras ocasiones, por las medidas de seguridad establecidas en la fase 3 de la desescalada. Pudo seguirse a través del canal de Youtube de la Consejería de Educación.

El proceso de escolarización ha venido marcado este año, además de por la pandemia, por el nuevo decreto que lo regula, que provocó un rechazo en la mayoría de los sindicatos de enseñanza, hasta el punto de convocar una huelga el 4 de marzo, al considerar que otorga prioridad a la educación concertada en detrimento de la pública.