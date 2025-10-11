El Bar Europa escondía una sorprendente decoración pictórica

El Bar Europa no sólo mantendrá sus elementos más característicos, sino que recuperará una decoración que se encontraba oculta. Esta ha sido una de las sorpresas que han salido a la luz durante el minucioso proceso de restauración al que ha sido sometido este establecimiento, fundado hace más de un siglo, y que prevé reabrir sus puertas con una carta de tapas típicamente sevillana a finales de este mes.

La restauración, que ha sido dirigida por Jesús Serrano, un profesional que ha trabajado, por ejemplo, en las fabulosas yeserías mudéjares del Real Alcázar, ha descubierto unos 50 metros lineales de pinturas murales costumbristas que se encontraban ocultas bajo una gruesa capa de barniz oxidado. Estas escenas se encuentran enmarcadas por las molduras, también de principios del siglo XX y originales del primitivo establecimiento, pero su aspecto era el de una mancha totalmente marrón.

El aspecto anterior del bar en el que se ven las manchas marrones que ocultaban las pinturas. / D. S.

“Cuando empezamos no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No existía una memoria histórica de cómo era el local. Detrás de esos barnices oxidados encontramos estas pinturas costumbristas que, como las molduras, son originales. No tenemos más información, pero cuando se abra y se puedan ver seguro que hay un interés por querer saber más y hay personas que investigan”, explicó a este periódico Jesús Serrano.

Tanto las molduras de escayola como las pinturas se desmontaron para ser restauradas en el taller. Ahora han vuelto al Bar Europa y se están colocando en su lugar pero sobre unos soportes para que su conservación sea mejor. Entre las escenas y personajes que aparecen están Diego Velázquez, el Quijote o diversos paisajes.

Un restaurador trabaja en las pinturas encontradas. / Juan Carlos Vázquez

“Su valor principal es el histórico y el de la ubicación. Fueron realizadas para este edificio”, añade Serrano, quien ya trabajó para los actuales propietarios, el grupo Patanchón, en la restauración de los baños árabes del Bar Giralda, en la calle Mateos Gago.

Las obras de recuperación del Bar Europa, que comenzaron el pasado mes de abril, han abarcado también los paños de azulejos o la barra de caoba tan característica. “Los azulejos estaban en muy mal estado por la humedad, principalmente”, señala José Soto, uno de los socios. Sin un gran valor artístico (son de serie), algunos se repondrán. También recuerda que a la entrada había un zócalo de madera y al quitarlo comprobaron que no existían azulejos pintados, por lo que se han colocados unos en color tierra. Por su parte, la espectacular barra volverá completamente restaurada.

La restauración de los azulejos. / Juan Carlos Vázquez

El suelo también llamará la atención cuando se reabra. Al retirar la solería que había con piezas negras y blancas se encontraron con un original piso de olambrillas de barro y losas de Tarifa. No se han podido recuperar porque estaban muy mal, pero se han colocado piezas nuevas de los mismos materiales y en igual disposición. También se han eliminado las barreras aquitectónicas, adaptando el local para las personas con movilidad reducida.

Los paños de escayola vuelven a su lugar. / Juan Carlos Vázquez

Antonio Castro, otro de los socios del grupo, recuerda que ni las pinturas ni las molduras estaban entre los elementos a proteger por la normativa, aún así, han hecho un enorme esfuerzo para devolverle todo el esplendor a este local, como ya hicieron en el hammam del siglo XII del Bar Giralda. Cuando vuelva a abrir, el Europa mostrará la estética que tuvo hace un siglo.