La Gerencia de Urbanismo velará por la integridad del antiguo Bar Europa de Sevilla

Quienes hayan pasado recientemente por la esquina de la calle Alcaicería con Siete Revueltas habrán advertido que el popular e histórico Bar Europa se encuentra en obras. Estos trabajos han generado preocupación en redes sociales y en asociaciones que defienden el patrimonio, como Adepa, que han advertido la necesidad de preservar los elementos decorativos que existían en el interior del establecimiento y que le llevaron a obtener hace unos años el importante sello de Establecimiento Emblemático de Sevilla por parte del Ayuntamiento. Desde la Gerencia de Urbanismo han asegura a este periódico que se encuentra vigilante y que velará para que no se pierdan la señas de identidad del local.

Imagen del Bar Europa. / D. S.

El antiguo Bar Europa se encuentra situado en el número 35 de la calle Siete Revueltas. Fundado en 1922, aunque reformado en el epílogo del siglo XX, se enclava en un edificio regionalista diseñado por José Espiau y Muñoz en 1920. Como se puede leer en el catálogo del inmueble del PGOU cuenta con un grado de protección parcial C que significa la preservación de fachada, primera crujía, disposición de la escalera, tipo de cubiertas, rótulo y azulejería.

Las obras en el antiguo Bar Europa. / D. S.

En el catálogo de establecimientos emblemáticos se explica que “conserva azulejos, lámparas y una gran barra de caoba de la época, junto con otros elementos de alto valor artístico y ornamental como algunos tiradores de cerveza antiguos o algunas de las mesas y sillas originales”. Precisamente estos son los elementos que se quieren preservar. Desde la Gerencia de Urbanismo ya se han realizado inspecciones y se seguirán haciendo con el objetivo de que se mantengan las señas de identidad de un establecimiento que encandilaba a propios y extraños.