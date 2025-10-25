La batida contra el supermercado de la droga de Los Pajaritos lleva ya 27 detenidos

La Policía Nacional inició el miércoles una macrooperación contra el narcotráfico en Los Pajaritos y otros barrios próximos, como Madre de Dios y la Candelaria, zonas que llevan décadas convertidas en uno de los mayores supermercados de la droga. La redada se prevé que dure varios días más, hasta mediados de la semana que viene. En los últimos tres días, los agentes han registrado numerosos domicilios del barrio que funcionaban como puntos de venta de droga, fumaderos y guarderías de sustancias estupefacientes. Algunos de ellos estaban convertido en búnkeres, fuertemente reforzados con distintas medidas de seguridad y custodiados por varias personas.

En las primeras dos jornadas de esta macrorredada, que lleva el nombre de operación Leda, la Policía ha detenido ya a 27 personas. A ellos hay que sumar los arrestados durante el día de ayer, cuyo número no ha trascendido, y los que se detengan en las próximas fechas. El miércoles fueron siete los detenidos, mientras que el jueves cayeron otros 20. A todos ellos se les relaciona con delitos contra la salud pública y a algunos con delitos contra el patrimonio. El miércoles se intervinieron mil plantas de marihuana. El jueves también se aprehendieron distintas cantidades de estupefacientes y dinero en efectivo.

La tarde del jueves, los agentes tuvieron que pedir la ayuda de los Bomberos para forzar una de las puertas de un piso de la zona de Madre de Dios. En esta operación están participando más de 300 policías de distintas unidades, que tomaron el barrio durante horas. Los agentes antidroga de la Udyco y de los grupos de Policía Judicial son los encargados de los registros de las viviendas en las que se venden estupefacientes. A ellos se les une un fuerte despliegue del que forman parte agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), de Caballería y Guías Caninos, así como los patrulleros de la Brigada de Seguridad Ciudadana, apoyados por los drones y el helicóptero de la unidad de Medios Aéreos.

Toda una exhibición de músculo con la que la Policía quiere mandar un mensaje a los traficantes de droga, que han hecho suyo este barrio desde hace demasiado tiempo. "Reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la criminalidad en general y contra el narcotráfico en particular para garantizar la seguridad de todos los sevillanos independientemente del barrio en el que vivan", indicó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Este tipo de operaciones se han vuelto muy frecuentes en el último año en distintos barrios de Sevilla, especialmente después del tiroteo con armas de guerra registrado en las Tres Mil Viviendas el 12 de octubre de 2024. Este suceso generó una enorme alarma social, sobre todo a raíz de que los disparos fueran grabados en vídeo por vecinos de la zona, y difundidos después ampliamente a través de chats de mensajería móvil y redes sociales. Las imágenes eran más propias de una zona de guerra que de una ciudad como la capital andaluza.

A raíz de este incidente, la Policía puso en marcha la llamada operación Vulcano, consistente en una serie de redadas y una mayor presencia policial en el Polígono Sur. Semanas después, estos mismos operativos se extendieron a otras zonas de la ciudad, como el Polígono Norte o Los Pajaritos, donde ahora se ha iniciado una nueva operación similar para atajar sobre todo el tráfico de drogas, que ha ido colonizando poco a poco el barrio hasta provocar que haya ya narcobloques, es decir, edificios en los que todos los pisos están dedicados de una u otra forma al negocio ilícito de la venta de estupefacientes.

El pasado 12 de octubre, al cumplirse un año del tiroteo, la Subdelegación del Gobierno hizo un balance de la operación Vulcano. Las intervenciones policiales en el Polígono Sur se duplicaron en un año y el número de detenidos aumentó un 23%. Las incautaciones de drogas crecieron un 247%. A lo largo del año se intervinieron casi 14.000 plantas de marihuana, lo que supone un aumento del 413% frente a las intervenidas en 2023. También se han decomisado de 1.700 kilos de diferentes sustancias, entre las que están el hachís, la marihuana, la cocaína, la heroína y el MDMA.La Policía detuvo a 35 personas en 28 servicios distintos desarrollados a lo largo del año.