Buscan a un condenado por homicidio tras atrincherarse con una escopeta en las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional está buscando a un hombre de 38 años que se atrincheró la tarde de este lunes, armado con una escopeta, en un piso de las Tres Mil Viviendas. El sospechoso habría incluso tomado como rehén durante a su pareja, una mujer que se encuentra en riesgo extremo por violencia machista. Cuando la Policía entró en el piso, el presunto agresor ya no estaba allí. Se cree que huyó probablemente accediendo de alguna forma al piso de abajo, donde ya la Policía no tenía orden para poder entrar ni tampoco los moradores del mismo permitieron la entrada a los agentes.

En el operativo participaron numerosos policías nacionales, incluidos los miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), especialistas en los asaltos a viviendas y en los incidentes con rehenes. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Victoria Domínguez Cerrato, una de las principales avenidas del barrio, antiguamente llamada Manuel Fal Conde. Durante la jornada de este martes, la Policía ha puesto en marcha un nuevo dispositivo para tratar de localizar a este hombre, sobre el que pesa también una reclamación judicial.

Se trata de una persona que fue condenada por su participación en un crimen cometido en las Tres Mil Viviendas en marzo de 2019. Es uno de los implicados en la muerte de Cayetano Romero, un hombre de 34 años vecino de Dos Hermanas al que varias personas propinaron una brutal paliza y torturaron hasta la muerte, para abandonarlo después malherido en un descampado de su localidad natal. Allí fue encontrado muerto por un vecino que había salido a coger espárragos. El móvil del crimen fue un ajuste de cuentas derivado del tráfico de drogas, pues los autores del mismo acusaban a la víctima y a otro intermediario de haberles robado una partida de estupefacientes.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla relataba que dos hermanos del clan golpearon a Cayetano "repetidamente en diferentes partes de su cara y cuerpo". La víctima y el otro varón fueron atados a sillas por los dos hermanos, que siguieron golpeándoles para tratar de obtener información acerca del destino de la droga. Después, se trasladaron a otra vivienda, donde siguieron golpeando a la víctima. El otro se libró de un final fatal porque entregó las escrituras de una vivienda como pago de la deuda contraída por la pérdida o robo de la droga.

La madrugada del 2 de marzo de 2019, trasladaron a Cayetano en un coche y lo dejaron en un descampado de Dos Hermanas, cerca del lugar de trabajo de la víctima. El cadáver fue hallado el 8 de marzo y, según la sentencia, la muerte se produjo "tres o cuatro días antes del hallazgo, consecuencia de las lesiones sufridas por los golpes propinados".

El hombre que se atrincheró este lunes fue condenado a pena total de más de 12 años y medio de cárcel, producto de la suma de diferentes condenas: cinco años y ocho meses por un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio imprudente; seis años por dos delitos de detención ilegal y once meses y 20 días por un delito intentado de extorsión. Antes de este asunto, ya tenía había sido detenido en el año 2012 por apuñalar a un cliente de un punto de venta que el clan tenía en la misma calle en la que se produjo el incidente del lunes.