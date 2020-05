La cacerolada contra el Gobierno suma adeptos en Sevilla

Cientos de personas se están manifestando este lunes en Sevilla en contra del Gobierno central. Lo que se inició sobre las nueve de la noche como una concentración en la avenida de la Palmera, junto al estadio Benito Villamarín, ha dado paso a una marcha que ha ido ganando adeptos a medida que avanzaba. Los manifestantes han cortado el tráfico en la avenida de la Palmera.

La mayoría de los asistentes portan banderas de España y hacen sonar cacerolas. Muchos de ellos llevan carteles o pancartas que exigen la dimisión de Pedro Sánchez y los cánticos contra el Gobierno central se repiten continuamente. Algunos de los manifestantes van envueltos en la bandera y otros portan la Cruz de Borgoña, que fue enseña nacional en los tiempos del imperio español. También hay paraguas con los colores rojo y gualda.

La Policía no está actuando contra los manifestantes, aunque sí se está cortando el tráfico por seguridad. Los participantes incluso aplauden a los policías que encuentran a su paso. No siempre se están pudiendo guardar las distancias, aunque casi todos van con mascarillas. En un primer momento había algunas personas en la fuente de la glorieta Plus Ultra y otras en las aceras de la avenida. A medida que fueron pasando los minutos la protesta fue ganando seguidores.

Los vecinos de Heliópolis, el Porvenir y Los Remedios son mayoritarios en esta protesta. Aunque hay gente de todas las edades, destacan tanto los mayores como los muy jóvenes. Esta manifestación sigue a la celebrada este fin de semana en la Plaza Nueva y la avenida de la Constitución, que fueron más reducidas que la de este lunes. Estas manifestaciones son muy parecidas a las iniciadas en el Barrio de Salamanca en Madrid.