Nuevo socio inversor para impulsar la Casa natal de Velázquez en Sevilla, enclavada en pleno centro, en la calle Padre Luis María Llop. La cadena sevillana AZZ Hoteles se suma como socio inversor al lanzamiento de la Casa natal de Velázquez, un proyecto cultural que pretende reivindicar la memoria del insigne artista en la tierra que le vio crecer.

La iniciativa no se centrará únicamente en rehabilitar el edificio en el que nació el pintor, sino que generará todo un relato cultural en la ciudad en torno al genio sevillano, poniendo el foco en atractivas experiencias que den a conocer su valioso legado.

AZZ Hoteles se encuentra en pleno proceso de expansión. Nacida en 2017, actualmente cuenta con 12 establecimientos repartidos por la geografía española, con más de 1.200 habitaciones, aunque su intención es alcanzar los 15 establecimientos, superando las 1.500 habitaciones antes de 2030. La empresa se define como líder andaluz de la gestión hotelera. En Sevilla cuenta con los apartamentos de Torre de la Plata.

Nicolás Álvarez-Cervera (consejero delegado de AZZ Hoteles) y Enrique Pareja de la Cueva (CEO Casa Natal Velázquez y Fundación Casa Natal Velázquez) / AZZ Hoteles

Nicolás Álvarez-Cervera, consejero delegado de AZZ Hoteles, se muestra “muy ilusionado de participar en una iniciativa que potenciará la oferta cultural de la ciudad y pondrá en valor una figura tan poderosa en el arte universal como es Velázquez, ayudando a Sevilla a recuperar un trozo importantísimo de su historia, que actualmente no tiene el lugar que merece”.

Enrique Pareja de la Cueva, CEO Casa Natal Velázquez y Fundación Casa Natal Velázquez, comenta que con la entrada de AZZ Hoteles completan la pieza que les faltaba, al ser estos “una referencia en el sector de turismo nacional, con sede y raíces sevillanas”. “AZZ Hoteles comparte, junto con el resto de socios, las ganas e ilusión de promulgar y dar el sitio que merece a este elemento del patrimonio sevillano, como es la figura insigne de Diego de Velázquez y el Siglo de Oro”.

Socios fundadores

Está situada en la calle Padre Luis María Llop 4 y fue adquirida en 2018 por los socios fundadores de este proyecto, que quisieron evitar su desaparición. El edificio es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura popular sevillana del Siglo de Oro que continúan en pie y está documentado como una de las viviendas más antiguas de la ciudad.

Los empresarios y socios fundadores de la iniciativa son Enrique Piñeyro (IST Antares), Eduardo José Catalán (Fenix del Mediterráneo), Enrique Bocanegra y Enrique Pareja (Casa Natal Velázquez). Luego se unió la empresa sevillana Green Cow Music, promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest y especializada en crear experiencias culturales únicas. Javier Esteban, CEO de Green Cow Music, firmó el acuerdo de colaboración.

Consta de unos 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas, con un total de doce estancias y posee la estructura clásica de un corral de vecinos articulado en torno a dos patios.

Tras su nacimiento en junio de 1599, el pintor abandonó Sevilla en 1623 para incorporarse a la corte del rey Felipe IV. Cuatro siglos después la Casa Natal de Velázquez hará posible el “regreso” del maestro sevillano a la ciudad donde vino a la vida y donde nació al arte.

Una iniciativa de alto nivel

Con esta apuesta por la Casa Natal de Velázquez, la cadena hotelera subraya su interés por reforzar una iniciativa cultural de alto nivel que no solo preservará el patrimonio local, sino que potenciará el atractivo histórico y patrimonial de Sevilla. “La figura de Velázquez merece ser reconocida y puesta en valor en la ciudad que fue su cuna, por ese motivo participamos en esta iniciativa con la que queremos devolver a Sevilla una parte de lo mucho que nos ha dado. Para mí como sevillano es un orgullo formar parte de este magnífico proyecto”, señala Nicolás Álvarez-Cervera.

Este nuevo socio contribuirá a impulsar un proyecto pionero en Sevilla que busca estrechar el vínculo entre la ciudad y el pintor de “Las Meninas”, abanderando un movimiento equiparable al que se generó en Málaga con Picasso o en Barcelona con Gaudí.

Visión estratégica

Desde su raíz sevillana, AZZ Hoteles aporta al proyecto una visión estratégica centrada en el turismo cultural, clave para posicionar la Casa Natal de Velázquez como un nuevo punto de atracción para visitantes nacionales e internacionales. Su participación refuerza la conexión entre el patrimonio local y el desarrollo turístico sostenible, situando la figura de Velázquez en el lugar que merece dentro de la oferta cultural de la ciudad.

Como el resto de socios, AZZ Hoteles asume una gran inversión convencido de la trascendencia que tendrá para Sevilla dar a uno de sus hijos ilustres el reconocimiento que siempre ha merecido.

Revolución de la oferta cultural

Este proyecto revolucionará la oferta cultural de Sevilla. Su objetivo principal es brindar a la ciudad un edificio que vio nacer al “pintor de pintores”, como bautizó el propio Manet, preservando el patrimonio local y engrandeciendo el recuerdo de un genio universal.

La Casa Natal de Velázquez abrirá al público general como centro de interpretación donde el visitante podrá conocer la figura del artista y su legado. El espacio se convertirá en dinamizador de la cultura sevillana y nuevo motor para la difusión social, la educación y el disfrute de los aficionados al arte y la cultura.

