El calor acelera la sequía de los embalses de Sevilla, que almacenan menos de la mitad de agua

Sigue sin llover y los embalses están más vacíos cada semana que pasa. Nueve hectómetros cúbicos perdieron los pantanos que abastecen a la provincia de Sevilla en los últimos siete días. Así, poco a poco, el conjunto de los principales embalses sevillanos está a menos de la mitad de su capacidad total y la escasez de agua es ya una seria amenaza.

Pese a esas cifras, para la población urbana puede que la sequía suene aún como un problema lejano. Quizá la situación de emergencia en la que están las reservas de la cuenca sea difícil de calibrar si el agua no ha faltado en los grifos y, según el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), no faltará en el próximo año, aunque no llueva. Así ocurrirá al menos en ciudades y municipios conectados a grandes sistemas de abastecimiento, donde vive el grueso de la población, gracias a la regulación e infraestructuras hechas a partir de 1992. Fue la última vez que hubo restricciones en la ciudad de Sevilla. En la provincia, de momento, el agua tampoco ha faltado en ningún municipio. Pero, ¿cuál es la situación actual de las reservas hídricas en la provincia?

Actualmente, los seis embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana se encuentran al 47,1% de su capacidad, con 302,05 hectómetros cúbicos almacenados de los 641,16 posibles. Los que más preocupan son los de Aracena y Zufre con una cantidad de agua embalsada del 20 y 30%, respectivamente, que suponen 25,81 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 128,65, en el caso del primero, y de 52,99 de 175,27, en el segundo. "Son los que están en una situación más crítica por la cantidad de agua embalsada, pero también por la calidad de ese agua", apunta el responsable de Ahorro y Eficiencia Hídrica en Emasesa Metropolitana y coordinador del comité de sequía en la empresa, Luis Alonso. "Ya no sólo hablamos de cantidad. Es verdad que el volumen es lo que te marca la premisa, pero la calidad, es igual de importante y conforme va bajando el volumen embalsado, hay más riesgo de que la calidad disminuya y eso dificulta el proceso de potabilización. Hasta ahora no hemos llegado a tener problemas para coger ese agua porque sea mala, pero la estamos controlando con más detalle porque nos condiciona mucho la potabilización", añade.

Por contra, los que se encuentran en mejor posición dentro de este sistema de abastecimiento son los de Melonares y Minilla, que se encuentran al 73 y 70% de su capacidad con una cantidad de agua embalsada de 136,13 y 40,58 hectómetros cúbicos, respectivamente. En un estado intermedio s encuentran Gergal y Cala, que son los otros dos embalses que completan el póker de embalses que abastecen a Sevilla capital y su área metropolitana. Se encuentran al 68 y 38% de su capacidad, pero es verdad que son pantanos con una capacidad muy reducida, 35,04 y 58,8 hectómetros cúbicos, respectivamente.

Según Alonso, estos datos son más que suficientes para que se haya declarado una "situación de escasez", que de momento "no va a repercutir en el abastecimiento al ciudadano", apostilla, al que sí le van a llegar son "llamadas al consumo responsable", añade.

En la misma línea se encuentran trabajando en el sistema de abastecimiento Aguas del Huesna, que presta el servicio del ciclo integral urbano del agua de forma directa a 18 municipios de la provincia de Sevilla, con una población de unos 250.000 habitantes, y con 103.362 abonados de los tipos doméstico, comercial y oficial.

El embalse del Huesna, con una capacidad de 135 hectómetros cúbicos y un aporte medio de 83’6 hm3/año, está dedicado exclusivamente al abastecimiento de la población, y sus reservas se encuentran en estos momentos al 50% (67,67 hm3). Aguas abajo del embalse se sitúa la única ETAP del sistema, Las Chimeneas, diseñada para tratar hasta 1.060 litros/segundo y con un depósito anexo con capacidad de almacenar 25.000 metros cúbicos de agua tratada. "A partir de aquí, comienza una extensa red caracterizada por una conducción principal de 117 km con diámetros que van de los 140 a los 30 cm. De ella parten ramales que conectan con las localidades hasta completar una red de más de 250 kilómetros de longitud", explican fuentes del sistema Aguas del Huesna. El consumo doméstico facturado es alrededor de 100 litros por habitante y día.

Desde el Consorcio de Aguas Plan Écija, que tiene como referencia a los municipios de Écija, La Luisiana, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Campana, Marchena, Paradas, Arahal, Morón de la Frontera, Lantejuela, Osuna, La Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda, Herrera y la E.L.A. Isla Redonda-La Aceñuela, el director calidad agua del sistema, José Antonio Linares, indica que los dos embalses que abastecen la zona, Bembézar y Retortillo, se encuentran en una situación "preocupante", por debajo del 20% de su capacidad. Linares matiza que son dos pantanos que comparten con los regantes, con lo cual, no toda el el agua almacenada es destinada al consumo humano. No obstante, la escasez del recurso y los planes de emergencia, dada las circunstancias actuales, y si continúa la falta de lluvias de cara al final del año hidrológico en octubre, se entrará en una nueva etapa del Plan de Sequía y "el agua almacenada que quede se empezará a destinar exclusivamente para el abastecimiento".

Por otro lado, desde el sistema de abastecimiento Aljarafesa, que abastece de agua potable a los 30 municipios del Aljarafe y su zona de influencia y gestiona el ciclo integral del agua a unos 350.000 habitantes, surtiéndose de los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, El Gergal, Cala y Melonares, que se comparte con la empresa metropolitana de Sevilla, Emasesa, avisan de que, con la previsión de lluvias durante esta época del año, todo hace indicar que la provincia entrará en la fase de alerta por sequía en el mes de septiembre. "Las empresas de agua ya se están preparando para lo que, a todas luces, ya parece una realidad", indican las fuentes consultadas.