La Cámara de Sevilla colabora en los Premios Mentoryx Awards

Sevilla acogió este fin de semana los Mentoryx Awards, una gala presentada por la cantante Soraya Arnelas y Ángel Rielo, en la que se entregaron premios a las figuras más influyentes del desarrollo personal y profesional, reconociendo así el conocimiento, la inspiración y el éxito humano en una sociedad que demanda referentes, propósito y transformación.

El Club Cámara Antares, como uno de los patrocinadores principales, entregó uno de los premios a Miriam Lao, de la mano del director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández, y del director de Innovación, Desarrollo y Marketing de la Cámara, Ramón Bullón.

Se reconoció también a otras personalidades por su trayectoria y contribución al desarrollo humano, empresarial y deportivo, como Víctor Küppers, Juan Carlos Ferrero, Jürgen Klaric, Sergio Cánovas, Tomás Gracia, Naiara Más, Carla Marín, Andrés Cardona, Nacho Muñoz, Enrique Jurado, Raúl Escamilla, Cristóbal Amo y Mónica Mendoza.

Los Mentoryx Awards pusieron en valor la relevancia actual de coaches, mentores y formadores como referentes que influyen de manera directa en el desarrollo personal, el liderazgo y la evolución profesional de miles de personas y organizaciones.

“Los Mentoryx Awards demuestran que el conocimiento puede celebrarse con emoción, cercanía y espectáculo”, señaló Antonio Lara, presidente y cofundador del proyecto. Junto a él, los fundadores Rosa Martorell, Matías Barbagallo y Daniel Pérez destacaron que los Mentoryx Awards "consolidan un movimiento que impulsa el conocimiento humano como motor de transformación social y profesional".

Mentoryx, fundada en 2019, es una plataforma internacional dedicada a potenciar la visibilidad, reputación y proyección global de coaches, mentores, conferenciantes, formadores y profesionales del desarrollo humano y empresarial de habla hispana. Su ecosistema incluye conferencias, congresos, podcasts, talk shows y eventos presenciales orientados a la transformación personal y profesional.