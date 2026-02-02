Un camión vuelca en el puente del Centenario de Sevilla, cortando la SE-30 y provocando retenciones
El incidente ha obligado a cortar la calzada en sentido Cádiz y a establecer desvíos en la zona.
Retenciones kilométricas en ambos sentidos de la AP-4 por desprendimiento de árboles en la calzada
Un camión ha volcado en la mañana de este lunes en el Puente del Centenario provocando el corte de la calzada en sentido Cádiz (A-4) y retenciones en el entorno del puente. La circulación se encuentra interrumpida y se han establecido desvíos señalizados.
Según la información facilitada por Emergencias Sevilla, los servicios de Bomberos se encuentran interviniendo en el lugar del accidente. El suceso fue notificado a las 9.00 horas. Por su parte, agentes de la Guardia Civil están regulando el tráfico en la zona y se han hecho cargo de la gestión de la situación.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado a través de sus canales oficiales el corte en la SE-30 a su paso por el Puente del Centenario, específicamente en el sentido A-4 (hacia Cádiz). Como alternativa, la DGT ha habilitado un desvío debidamente señalizado para paliar los efectos de la interrupción.
A consecuencia del incidente, la SE-30 acumula cerca de 9 kilómetros de retenciones. El tráfico lento alcanza el municipio de Camas.
De momento, no se han reportado heridos, aunque las operaciones para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la normalidad en la circulación continúan.
