Un camión vuelca en el puente del Centenario de Sevilla, cortando la SE-30 y provocando retenciones

Un camión ha volcado en la mañana de este lunes en el Puente del Centenario provocando el corte de la calzada en sentido Cádiz (A-4) y retenciones en el entorno del puente. La circulación se encuentra interrumpida y se han establecido desvíos señalizados.

Según la información facilitada por Emergencias Sevilla, los servicios de Bomberos se encuentran interviniendo en el lugar del accidente. El suceso fue notificado a las 9.00 horas. Por su parte, agentes de la Guardia Civil están regulando el tráfico en la zona y se han hecho cargo de la gestión de la situación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado a través de sus canales oficiales el corte en la SE-30 a su paso por el Puente del Centenario, específicamente en el sentido A-4 (hacia Cádiz). Como alternativa, la DGT ha habilitado un desvío debidamente señalizado para paliar los efectos de la interrupción.

Retenciones en la SE-30 este lunes / DGT

A consecuencia del incidente, la SE-30 acumula cerca de 9 kilómetros de retenciones. El tráfico lento alcanza el municipio de Camas.

De momento, no se han reportado heridos, aunque las operaciones para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la normalidad en la circulación continúan.