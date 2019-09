El PP denuncia los efectos perniciosos que tendrían en Sevilla las nuevas tasas que sondea Sánchez

¿Cómo afecta a Sevilla el que no haya Gobierno de la nación constituido 120 días después de las elecciones?, ¿y las decisiones que pueda tomar del presidente Pedro Sánchez en funciones?. Son las preguntas que el PP de Sevilla pretende contestar a la ciudadanía con una campaña, #Sevillaenpausa, la falta de Gobierno paraliza nuestra provincia, con la que ha arrancado el curso político, de nuevo con aire preelectoral.

La presidenta provincial, Virginia Pérez, se ha referido sobre todo a las repercusiones que tendrían, de materializarse, los distintos globos sonda sobre subida de impuestos e implantación de nuevas tasas que se han lanzado estos meses.

Viginia Pérez ha incidido en las dudas sobre los túneles de la SE-40 y el bloqueo del 1,5% Cultural

Así, si se implanta el cobro por transitar por autovías, el PP alerta de que el trayecto entre Sevilla y Málaga podría costar hasta 6,45 euros para turismos y 30 para camiones; Sevilla-Huelva, 2,70 euros y 12,70, respectivamente; a Madrid, 12,49 y 74 euros.

El viaje Sevilla-Barcelona se dispararía hasta 34,53 euros y 161,14, según la estimación de una tasa de 0,03 euros por kilómetro para coches y 0,14 euros para camiones, que ha hecho Seopan, Asociación de Empresas Constructuras y Concesionarias de Infraestructuras.

A ello se unirá, según el PP, que aumentará la inseguridad en carreteras nacionales, por las que optarán los que no puedan hacer frente a estos costes.

Virginia Pérez se refirió también al Plan de Estabilidad Financiera que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas en abril, y con el que "se quitó la careta", ha dicho. Según estima, el amento de impuestos anunciado supondrá que casi 759.000 sevillanos tendrán que pagar 1.305 millones de euros más entre este año y 2022, con importantes repercusiones, en distintos ámbitos.

La presidenta del PP ha augurado además que se incrementarán las cotizaciones sociales (será más caro contratar) y lo que pagan los emprendedores o el impuesto al diésel, con efectos en la agricultura, los transportes y el sector del automóvil, junto al IRPF y el impuesto de donaciones y sucesiones.

El problema de las pensiones

En cuanto a proyectos que están bloqueados por la situación de impasse político, Pérez ha citado que, en marzo, había 22.443 sevillanos ya valorados pero pendientes de ser atendidos por la Ley de Dependencia, que no se ha convocado la Mesa del Pacto de Toledo, pese a la incertidumbre sobre cómo se van a financiar las pensiones, que se unen al hecho de que las de 300.000 sevillanos no se van a revalorizar este año, porque no hay presupuesto, o la incertidumbre por los problemas que hay con los viajes del Imserso por la "pasividad" de Pedro Sánchez.

Sobre las infraestructuras pendientes de la provincia, como la SE-40, ha lamentado que se esté hablando de un puente y un sólo túnel ahora, sólo con un criterio económico, cuando el anterior gobierno PP ya realizó pruebas que garantizaban la viabilidad técnica del proyecto, lo que considera una aval al proyecto.

También ha señalado que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no ha sacado la convocatoria del programa de obras en conservación de Patrimonio, con el 1,5% de los fondos de Fomento, del que están pendientes proyectos como la restauración de la Muralla de la Macarena.

Virginia Pérez, ha estado acompañada en la presentación de la campaña por el vicesecretario del PP de Sevilla y edil hispalense, Juan de la Rosa, y el presidente de Nuevas Generaciones en Sevilla, Pedro González, concejal en Alcalá de Guadaíra.

Durante su intervención, ha recordado que los efectos de la situación política van mucho más allá del "chantaje vergonzoso" por la financiación autonómica, con 1.300 millones para Andalucía, de los que dependen servicios como la Sanidad, Educación o la Dependencia.

Durante su intervención ha censurado que Susana Díaz y la secretaria y el presidente del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez y Fernando Rodríguez Villalobos, no se pongan al frente de las reivindicaciones para revertir y evitar estas situaciones.