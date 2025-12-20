Campaña de plantación en el Distrito Este de Sevilla con más de 700 árboles nuevos

El gobierno municipal, a través del Servicio de Parques y Jardines, dirigido por la delegada Evelia Rincón, desarrolla nuevas plantaciones en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, dentro del Plan de Gestión de Plantaciones de la campaña 2025/26. La iniciativa supone la incorporación de 767 nuevos árboles en distintos puntos de esta demarcación.

Entre las zonas con mayor número de plantaciones previstas destacan la Urbanización Polígono Aeropuerto, con 47 árboles; la calle Hermanas de la Cruz, con 35 y la Plaza Fernanda Calado Rosales, con 25 nuevos ejemplares. Las actuaciones permitirán reforzar la cobertura vegetal, ampliar las zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental, así como la conexión verde entre los distintos barrios del distrito.

Algunas de estas plantaciones ya están en marcha. En la calle Faustino Gutiérrez Alviz se han plantado 16 Lagerstroemia indica y cinco Bauhinia variegata, a las que se sumarán en los próximos días dos Koelreuteria paniculata y 21 Platanus hispanica, especies que aportarán sombra, color y mayor confort climático a esta importante vía de Sevilla Este.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que “este balance refleja una planificación ordenada y constante en el distrito, con actuaciones pensadas para ampliar la sombra, reforzar los espacios verdes y mejorar el confort de los vecinos, siempre con criterios técnicos y de mantenimiento a largo plazo”. Asimismo, ha subrayado que “seguimos avanzando distrito a distrito con una política de plantaciones responsable, que no sólo incorpora nuevos árboles, sino que garantiza su seguimiento, reposición y consolidación para que el arbolado forme parte estable del paisaje urbano”.

En caso de vandalismo

Para asegurar la supervivencia de los nuevos ejemplares, el Ayuntamiento aplica un sistema reforzado de riegos de consolidación, con aportes de 50 litros por sesión durante dos años, registros obligatorios y control técnico. Los árboles llevarán tutores con marca rosa, que facilitarán su identificación y seguimiento. Aunque existe un porcentaje natural de pérdidas estimado en torno al 10%, todos los ejemplares que no prosperen serán repuestos a coste cero, salvo en casos de vandalismo.

Estas actuaciones en el Distrito Este–Alcosa–Torreblanca se incluyen en la campaña municipal de plantaciones, que prevé 6.511 nuevos árboles este año y permitirá superar los 16.500 ejemplares en tres años, el mayor impulso al arbolado urbano de Sevilla en décadas. Con este plan, según Rincón, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una ciudad más verde, saludable y preparada frente al cambio climático, principio cuestionado por Vox (aliados del gobierno local) esta semana.