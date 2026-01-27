Carlos V e Isabel de Portugal reúnen un nuevo ajuar con piezas del Museo del Prado y la Fundación Casa de Alba, entre otras

La exposición Sevilla y la boda de Carlos V, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Alfredo Morales, será una de las actividades que inaugure la conmemoración del 500 aniversario del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal. Según avanzó el alcalde, José Luis Sanz, la muestra ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas. Concretamente, serán 52 entre dibujos, pinturas, tapices, orfebrería, artes suntuarias, textiles, esculturas, cerámica y documentos.

El material artístico y documental seleccionado por el comisario para esta exposición, que estará dispuesta en el Espacio Santa Clara hasta el 30 de mayo, pertenece a distintas colecciones privadas e institucionales repartidas por el territorio español y Portugal. En concreto, las piezas vendrán de las colecciones del Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, Biblioteca Nacional Archivo General de Indias, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Fundación Casa de Alba, Museo de Pontevedra, Museo de América, Arzobispado de Sevilla, Museo de Nacional de Arte Antiga de Lisboa y Museo Nacional Soares dos Reis, entre otras.

Algunas de las obras que conformarán la colección serán Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Paul Rubens y perteneciente a la Fundación Casa de Alba; el azulejo Virgen con el Niño, de Niculoso Francisco Pisano; el lienzo Entierro de Cristo, del sevillano Cristóbal de Morales; la pieza Olifante, un instrumento de viento tallado en un colmillo de elefante africano que custodia el Museo de Pontevedra; el retrato La reina Catalina de Austria, realizado por el neerlandés Antonio Moro y las pinturas Genealogía de Carlos V yGenealogía de Isabel de Portugal, atribuidas a Fabrizio Castello, localizadas en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Otras de las piezas más esperadas provienen del Museo de América, ubicado en Madrid. Concretamente, serán una figura de oro inca y el tríptico Virgen del Rosario y santos.

La conmemoración del 500 aniversario de las nupcias imperiales comenzará con diferentes actividades, además de la exposición Sevilla y la boda de Carlos V en Santa Clara. También el 11 de marzo arrancará el congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla. Destacados catedráticos, investigadores y académicos especializados en la Historia de España se reunirán en Sevilla hasta el 13 de marzo.

También el 11 de marzo, en la fachada del Real Alcázar –junto a la puerta del León–, los sevillanos podrán disfrutar de un gran espectáculo audiovisual. Además, se realizará una recreación del enlace en el interior del conjunto palaciego, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Además, se han programado ocho conferencias de la mano de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, una semanal, que se celebrarán en el mismo periodo de tiempo que estuvo el emperador en Sevilla. Por tanto, se realizarán entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026 (excepto en Semana Santa y Feria).