Carmen Vargas reivindica la Universidad pública en su toma de posesión como rectora

Carmen Vargas reivindicó la importancia del sistema universitario público en el acto de su toma de posesión como nueva rectora de la Universidad de Sevilla. El Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, acogió este jueves 8 de octubre el evento, que estuvo presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y contó con la presencia de autoridades políticas y académicas de universidades andaluzas y españolas.

Vargas comenzó su discurso destacando que es “consciente del honor que supone y del compromiso que implica” su nuevo cargo. Además, subrayó la relevancia de ser la primera mujer que asume el rectorado de la Universidad de Sevilla. A su juicio, no se trata de “un hecho excepcional”, sino del “resultado natural de una institución que ha sabido evolucionar con su tiempo sin renunciar a su identidad, y que reconoce el talento sin etiquetas”.

A continuación, agradeció a los rectores de las universidades públicas de Andalucía que le acompañaron en el acto de su toma de posesión. “Su presencia hoy aquí es una clara muestra de la fortaleza y unión del sistema universitario público andaluz, y refuerza una convicción compartida: solo desde la cooperación, la lealtad institucional y una visión de conjunto podremos afrontar con éxito los retos que tenemos por delante”.

La nueva rectora de la US destacó la importancia del servicio público que prestan las universidades. “La educación pública es el mayor motor de movilidad social que tiene Andalucía”, subrayó. En ese sentido, defendió que “el talento necesita oportunidades” y “la universidad pública es el pilar que garantiza esa igualdad de oportunidades”.

Según recordó, ella misma es un ejemplo de esa función igualadora: “si hoy me encuentro aquí es gracias a la universidad pública, que me dio la oportunidad de formarme y crecer”. Por ello, reivindicó que “no existe una idea más valiosa que garantizar que cualquier niña o niño de una familia andaluza pueda acceder a la universidad pública, formarse, viajar, aprender idiomas, conocer otras realidades y regresar después a su tierra para mejorarla”.

También recalcó que los nuevos tiempos “nos exigen universidades más ágiles, más modernas, más conectadas con el tejido empresarial y más comprometidas con el desarrollo regional” y mostró su compromiso para trabajar en este sentido desde la US. Para ello, insistió, se ha rodeado de “un equipo de gobierno preparado, comprometido y plenamente consciente de la dimensión del servicio público que asume”.

Por todo ello, Vargas invitó a “seguir confiando en la universidad pública como una inversión estratégica, no como un gasto”. Al mismo tiempo, insistió en que, durante su mandato, la Universidad de Sevilla “seguirá defendiendo la ciencia, la cultura y las humanidades como pilares inseparables, también en aquellas áreas académicas que no generen retorno económico, “solo conocimiento”, y formando a personas capaces de servir a la sociedad con ética y responsabilidad”.

Antes de cerrar su discurso, la rectora se dirigió personalmente al presidente de la Junta de Andalucía y le recordó que “Andalucía se beneficia cada día del trabajo riguroso de sus universidades públicas. Creer en la universidad pública es creer en Andalucía”.