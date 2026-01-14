El carril BUS-VAO desde el Aljarafe central a la entrada a Sevilla se acaba en febrero y su puesta en marcha dependerá de la DGT

La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, en el paso elevado por donde irá el carril BUS VAO del Aljarafe central

La Junta de Andalucía ha anunciado que finalizará el mes que viene, en febrero de este año 2026, los trabajos del primer carril exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) desde el Aljarafe central a la entrada a Sevilla.

Más de 4.300 vehículos al día usarán esta plataforma reservada. La fecha de entrada en servicio de este carril reservado dependerá de la coordinación con la Dirección General de Tráfico. "Tenemos que coordinar con la DGT cuándo entramos en servicio", aclaró recientemente el director de Infraestructuras de la Junta, Eduardo Gutiérrez.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha detallado la inminente finalización de los trabajos del carril BUS-VAO entre la glorieta del PISA, en Mairena del Aljarafe, y el acceso de la SE-30 por la autovía de Coria (A-8058). Los trabajos están ejecutados en un 99%, asegura Fomento.

Prioridad semafórica

El ahorro de minutos que supone este carril para los usuarios de transporte público y vehículos de alta ocupación no se conoce aún hasta que se fije con la DGT qué tramos puede haber con prioridad semafórica. "Es una plataforma que se operará en un futuro con una señalización variable que la llevamos a cabo con la Dirección General de Tráfico. Ahora mismo estamos trabajando codo a codo con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se va a implementar, cuáles van a ser las primeras fases, cómo se va a operar. Entonces, dependiendo de cuál sean esas premisas que nos fije la Dirección General de Tráfico, reduciremos más o menos tiempo en función de la prioridad semafórica que nos permitan dar a los autobuses", aclaró en noviembre a este periódico el director de Infraestructuras de la Junta, Eduardo Gutiérrez.

Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras de Fomento de la Junta, explica los detalles del carril BUS VAO / Consejería de Fomento de la Junta

El segundo carril BUS VAO de Sevilla al Aljarafe, en primavera

El segundo carril BUS-VAO que construye la consejería de Fomento se localiza en el Aljarafe norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas, que concluirá esta primavera tras el cambio de trazado pedido por el Ayuntamiento de Camas. Camas pidió mover el carril al lateral de la calzada, en lugar de que discurra por la zona central.

Rocío Díaz, que ha visitado las obras junto al alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, el alcalde de Tomares, José María Soriano, y la consejera de Compromiso Social y Diversidad, Maribel Moreno, entre otras autoridades, ha reivindicado “el compromiso con el transporte público mediante la construcción de vías exclusivas para autobuses en los principales accesos a las grandes ciudades”. Así, ha desgranado que, desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, se han impulsado siete plataformas reservadas con una inversión de más de 80 millones en Granada, Málaga y Sevilla, para “facilitar los desplazamientos de los ciudadanos”.

“Sólo el Aljarafe contará con dos de estas plataformas, que supondrán un alivio para el tráfico y una disminución de las emisiones”, ha manifestado Díaz, que ha destacado cómo “desde el Gobierno de Juanma Moreno hemos sabido aprovechar la oportunidad que nos ha brindado Europa con los fondos Next Generation para poner soluciones a los retos de movilidad del Aljarafe”.

Sólo para esta plataforma reservada en San Juan de Aznalfarache se han invertido 17,3 millones de euros. Las obras están prácticamente terminadas, a falta de la terminación del muro final en la A-8057, algunas plantaciones, la señalización y la iluminación. Una vez esté terminada, se coordinará con la Dirección General de Tráfico (DGT) todo lo relacionado con la regulación de los accesos para su puesta en servicio.

Trazado

El Aljarafe contará así con una plataforma reservada de 3,6 kilómetros para autobuses y vehículos de alta ocupación, con los que, según la consejera, “se reducirá a la mitad los tiempos de demora en los desplazamientos desde el Aljarafe” en beneficio, sobre todo, del transporte público. El trazado va desde la glorieta del PISA, en Mairena del Aljarafe, y la conexión entre la Autovía de Coria y la ronda de circunvalación SE-30.

La plataforma reservada consiste en la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) con un tercer carril a costa de la franja de mediana de dicha carretera. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente de la misma hasta la confluencia de la Autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

La anchura del carril BUS-VAO en el tramo inicial, en la A-8057, es de 3,50 metros, mientras que la velocidad será de 100 kilómetros por hora. En el tramo de trazado independiente de la vía la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora y contará con mayor anchura: 4 metros.

El carril BUS-VAO incluye, además, otras actuaciones como la construcción de muros de contención, mejoras en los accesos y la adecuación de la señalización para la nueva configuración viaria, como los paneles inteligentes para la gestión del tráfico del carril que serán gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Más de 4.300 vehículos al día

La Consejería de Fomento prevé que serán más de 4.300 vehículos al día los que usen esta plataforma reservada en cuanto se ponga servicio, cifra que se espera duplicar en los próximos años. Además, circularán líneas regulares de autobús metropolitanos

Este corredor podrá ser utilizado por los autobuses del Consorcio que atienden a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río. Su puesta en servicio llevará aparejada una futura modificación de las líneas para poder aprovechar sus ventajas frente a los atascos.

Con su implantación se obtienen mejoras ambientales (reducción de emisiones lo que supone una mejora de la calidad del aire), económicas (menos tiempo de viaje, fomenta el uso del vehículo compartido), sociales (favorece las relaciones sociales) y hasta psicológicas (reduce el estrés de los conductores). Además, se verán beneficiados el resto de los usuarios de la carretera.

Rocío Díaz ha visitado la obra, además de con los alcaldes y representantes municipales, con el director general de Infraestructuras del Transporte de la Consejería de Fomento, Eduardo Gutiérrez; y el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez, entre otras autoridades.