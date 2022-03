Los caseteros defienden que en la Feria de Abril se cobra de acuerdo al salario mínimo

La patronal de hosteleros de las ferias ha salido en defensa de los sueldos que se pagan durante estas fiestas y asegura que cumplen con el salario mínimo interprofesional (SMI). Unas declaraciones que se producen después de que trascendieran ofertas laborales para la Feria de Abril en las que por 12 horas diarias durante las ocho jornadas se abonan 450 euros. Desde la asociación que representa a los caseteros se asegura que este tipo de propuesta es "falsa" y sólo persiguen menoscabar la imagen del sector.

"Es un bulo". Con estas palabras expresa José David Martín, presidente de la asociación de hosteleros de ferias, la oferta de trabajo que se ha hecho viral las últimas horas en las redes sociales, que ofrece 450 euros por trabajar toda la Feria de Abril 12 horas diarias en una caseta. Martín desmienta esta información y asegura que el salario medio que se paga en esta celebración oscila entre los 1.100 y 1.500 euros.

Para Martín, esta oferta que circula por los grupos de WhatsApp y redes sociales es una fake news que sólo tiene como propósito "castigar" a un colectivo bastante perjudicado por los dos años sin ferias y que ahora se enfrenta al reto de tener que adaptarse a las condiciones establecidas por la reforma laboral.

El presidente de dicha asociación asegura que muchos empleados que prestan su servicio durante estos días ganan en una semana el sueldo de un mes, de ahí que siempre haya aspirantes a trabajar en la celebración. El sueldo mínimo es de 1.100 euros por toda la semana y siempre está condicionado a la función que desempeñe dentro del servicio hostelero y al tipo de caseta que atienda. No es lo mismo una de carácter familiar que otra de varios módulos y cuya titularidad recae en una empresa o entidad social.

Así, por ejemplo, según detalla Martín, el encargado de recoger los vasos y limpiar los aseos durante la Feria gana 1.100 euros al mes, mientras que un cocinero ronda entre los 1.200 y 1.300 euros. Más elevado es el del cortador de jamón, que llega a los 1.500, aunque aquí también debe observarse la cantidad de piezas que se saquen en la semana. "Hay casetas que todos los días acaban una y otras en las que con una sola hacen la semana", refiere el presidente de la patronal.

Aún hay sueldos míseros

No obstante, y pese a esta aclaración, sigue habiendo casos que evidencian que los salarios que se pagan en en estos días están muy mal remunerados. Así lo confirma un sevillano que trabajó hace cinco años en la Feria como vigilante de seguridad. Le pagaron 3,50 euros la hora. Cada jornada duraba 12 horas. La semana fue de ocho días. En total, se embolsó 336 euros (sí estuvo dado de alta en la Seguridad Social). Un sueldo mísero que, en este caso, no fue una fake new, sino una realidad que aún está muy presente. A él lo contrató una empresa especializada en prestar estos servicios en numerosas casetas. Donde él trabajó era de tipo familiar.

Por este motivo, la concejal de Podemos Sevilla, Susana Serrano, ha exigido este miércoles que se refuerce el servicio de Inspección de Trabajo en la Feria, para evitar contratos precarios que provocan "esclavismo laboral". Una propuesta de la que ha hecho partícipe al alcalde la de ciudad, Antonio Muñoz, y a los propios hosteleros, a los que pide que denuncien este tipo de situaciones que aún se producen en el sector.

Por otro lado, los caseteros se enfrentan esta edición, la primera desde 2019 tras dos años sin celebración por culpa de la pandemia del Covid, a la falta de profesionales, ya que muchos abandonaron el oficio por la ausencia de ferias durante la crisis sanitaria. Actualmente hay 200 casetas sin hosteleros que se encarguen de su gestión. Algunos de los titulares de las casetas han confirmado a este periódico que está resultando complicado encontrar encargados y que los que se "atreven" a afrontar esta decisión piden ya precios "muy altos".

A esta carestía que sufre el sector se añade la reforma laboral que entra en vigor el 1 de abril y que pone tope al horario laboral, que en en esos días excede, por norma general, las 12 horas. Las multas que conlleva el incumplimiento es otro de los motivos que lleva a los caseteros a plantearse prestar sus servicios durante las ferias, puesto que también existe un límite para las horas extra, a las que suele recurrirse en estas celebraciones. Por tal motivo, el sector ha mantenido una reunión en la que han alcanzado un principio de acuerdo que se dará a conocer los próximos días.