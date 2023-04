Los caseteros siguen sin completar su plantilla a diez días de la Feria de Sevilla

A diez días del alumbrado de la Feria de Abril, las empresas que gestionan las casetas durante esta fiesta no tienen aún sus plantillas completas. La pandemia del Covid y la reforma laboral auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez dificultan que estos profesionales logren contratar a todos los empleados necesarios para las distintas responsabilidades que se desempeñan en las casetas durante la semana de farolillos. Un problema que ya se evidenció el año pasado y que todo hace prever que se mantenga en próximas ediciones. El Ayuntamiento, por su parte, defiende la “normalidad” en la preparación de la segunda de las fiestas de primavera, tanto en el montaje como en los servicios de catering.

Los hosteleros que gestionan las casetas están pasando un auténtico calvario para garantizar dicho servicio a partir del 22 de abril, cuando se enciendan las luces del real de Los Remedios. Si hasta 2019 esta celebración era una oportunidad laboral para muchas familias, que recibían una importante inyección económica en una semana, ahora son pocos los demandantes de este tipo de empleo, con una carga horaria y condiciones muy distintas a otros trabajos temporales.

Ya en febrero, este periódico alertó de que los caseteros se encontraban de nuevo con la falta de trabajadores que sufrieron en 2022, la primera edición de la Feria tras el Covid. La voz de alarma la dio el presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, José David Martín, quien aseguraba que, al menos, 100 casetas estaban sin servicio de catering en aquella fecha. Cuando falta poco más de una semana para que comience esta celebración, Martín asegura que aún faltan trabajadores y que las plantillas no están cubiertas al 100%.

Falta de especialización

Aunque no ha precisado el número exacto de casetas en las que actualmente no está garantizada la atención por parte de los profesionales integrados en dicha patronal, como ya ocurrió el año pasado, finalmente todas dispondrán del servicio de hostelería. Ahora bien, cosa distinta es el tipo de empresa que haga frente a la gestión. Como el propio Martín recordó, en 2022 los titulares de muchas casetas se vieron abocados a contratar caterings que no estaban especializados en ferias, lo que provocó un gran descontento por las deficiencias en el servicio.

Los empleos en los que más difícil resulta encontrar candidatos para ocuparlos en estos siete días son claves para el buen funcionamiento de las casetas:cocineros, camareros, guardas y pinches de cocina. Unos trabajos que antes de la pandemia eran muy solicitados, pues como refiere la patronal del sector, los trabajadores lograban en una semana el sueldo de un mes.

Esta importante demanda revirtió tras la pandemia, cuando muchos profesionales abandonaron el gremio ante la suspensión de las ferias durante dos años como medida sanitaria, lo que obligó a buscar otro tipo de trabajo. A ello se añadió la reforma laboral, que obliga a dar de alta como personal fijo-discontinuo a los trabajadores. Este cambio, además de un perjuicio económico para los hosteleros, resta aliciente para los posibles candidatos. Por tal motivo, desde el sector se pide al Gobierno que aplique un régimen especial al colectivo.

El precedente de la Semana Santa

El déficit es muy similar al que ya sufren bares y restaurantes de Sevilla, en los que también falta personal. Un problema que se ha evidenciado este año en Semana Santa, cuando varios establecimientos han decidido cerrar toda la fiesta religiosa o en horario vespertino al encontrar muchas dificultades para contratar una plantilla de refuerzo.

Tales modificaciones provocan que, ante la falta de demanda, las empresas de catering se vean obligadas a reducir el número de casetas que atienden. Si antes eran seis, ahora son cuatro o tres las que gestionan.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se resta importancia a esta situación y se prevé una Feria con “normalidad”. En este punto, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que el montaje de las casetas y otras instalaciones está ya casi acabado y que también se han solventado los problemas hosteleros.

Más horas para el montaje

Debe recordarse que el Ayuntamiento amplió en invierno el horario y los días de montaje, puesto que las empresas especializadas se habían encontrado también con dificultades para contratar personal que realizara este trabajo.

“Son dos asuntos que estuvieron en la mesa de seguimiento de la Feria. Afortunadamente, se han resuelto. El montaje de las casetas va a muy buen ritmo, por lo que estarán acabadas y a punto”, ha afirmado este martes Cabrera. El edil socialista ha abundado en que “aunque hubo pérdidas profesionales en la hostelería, al igual que en las atracciones de la Calle del Infierno, el propio mercado se autorregula, al existir una oferta laboral, con la que se crean empleos debidamente pagados y con su horario de descanso, que era el principal problema, ya solucionado”. Ante tal panorama, Cabrera ha asegurado que “tendremos una Feria con normalidad”.