Un proyecto pionero en Sevilla acerca la diabetes a la atención primaria sanitaria

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. A pesar de que es una enfermedad crónica e incurable en algunos casos, su prevención es el mejor tratamiento.

Aunque los factores hereditarios son fundamentales en este trastorno, es esencial cuidar el trabajo personal y la conciencia social acerca de los problemas que dicha enfermedad genera. Además de la prevención, por su carácter crónico, la diabetes precisa de cuidados sanitarios continuados durante toda la vida del afectado, y de las implicaciones socio-sanitarias. Sin olvidar el autocuidado.

La Consejería de Salud afirma que el componente educativo es esencial y vital para mejorar el abordaje terapéutico. Pero a pesar de que la diabetes mellitus (nombre con el que se designa a la enfermedad) afecta a cerca del 10% de la población andaluza, la educación en los centros sanitarios pasa a un segundo plano.

Ante tal situación de desinformación acerca de la dolencia, el centro de salud 'San Hilario' de Dos Hermanas, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, ha apostado por la optimización de los resultados en salud de esta enfermedad. Desde hace un año y medio, el centro de salud nazareno incorpora en su cartera de servicios primarios un proyecto pionero para la educación diabetológica avanzada.

El objetivo de la Consejería de Salud, el centro de Dos Hermanas, responsables, enfermeros y profesionales implicados es perseguir la mejora de la calidad de vida del paciente a través del empoderamiento o corresponsabilidad en el autocuidado de su enfermedad. Los resultados en beneficios sociales son positivos y demostrables, según la fuente del mismo centro sanitario.

Educación también en sanidad

Como lo es en colegios e institutos, el maestro o profesor, aquí, ha sido Ana María Fernández López, enfermera del centro San Hilario y acreditada para el Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado de Pacientes con Diabetes, la figura principal en la educación. Ana María Fernández es por tanto la encargada de acercar el estudio diabetológico a todos los pacientes que solicitan su ayuda en el centro de Dos Hermanas.

Durante el transcurso de la diabetes mellitus pueden originarse una serie de complicaciones. Destacan entre ellas las enfermedades cardiovasculares, la ceguera, la insuficiencia renal o la amputación de extremidades inferiores, además de posibles complicaciones durante el embarazo. De ahí, que la educación en diabetes necesite ser más que un dato orientativo.

Ana Fernández destaca cómo la promoción de la salud, desde la intervención educativa, permite fortalecer aquellos factores que mejoran la calidad de vida. Dice Ana, "en el manejo de la diabetes, la educación terapéutica constituye la base fundamental para conseguir el empoderamiento del diabético y que éste pueda intervenir de forma activa en defensa de su salud".

Ella misma ha detectado en el centro sanitario el aumento en la gestión de pacientes con diabetes, sobre todo de tipo 2, y cómo existen nuevas TICs para su manejo cuyo uso no se está rentabilizando en atención primaria. Destaca el desuso de medidores de glucosa y recomendadores de bolo que facilitan información a través de páginas webs, apps y correo electrónico en sustitución de consultas presenciales para el control de la enfermedad.

El centro de salud nazareno ha establecido dos días a la semana con talleres de educación para el conocimiento de la diabetes, de forma individualizada y grupal a lo largo de todo el año. Los contenidos hacen hincapié en la información generalizada sobre la diabetes (tipos y factores de riesgo), hábitos saludables (alimentación y ejercicio físico), complicaciones agudas y crónicas (Pie diabético, Hipoglucemia) fármacos orales (cumplimiento y manejo), entre otros.

Beneficios aprobados

Tras un año y medio de funcionamiento del innovador proyecto asistencial, la enfermera resume los resultados en mejoras positivas en la calidad de vida del colectivo local de pacientes. Destaca la eficiente y efectiva coordinación obtenida entre el centro de salud de Dos Hermanas y el servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Valme, así como la profesionalidad brindada en todo momento.

La importancia de la introducción del uso de estas TICs que han permitido mejorar el control de la glucemia, ha estado también muy presente en el discurso de Ana Fernández.

Así como el reconocimiento de la mejora en el control del manejo de la insulina. Confirma la enfermera la producción de la disminución del riesgo potencial de complicaciones y un descenso en las derivaciones hospitalarias e ingresos hospitalarios. Como colofón, la iniciativa ha conseguido además la satisfacción generalizada entre el colectivo local de pacientes.