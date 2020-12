El centro de Sevilla estará aforado desde el Duque a la Puerta de Jerez en el puente

El puente de la Inmaculada servirá de adelanto a la Navidad del Covid en Sevilla. El Ayuntamiento hispalense apostará por el aforamiento de las principales calles comerciales del centro de la ciudad, las comprendidas en el eje que discurre desde la Plaza del Duque a la Puerta de Jerez. Una medida que restringirá el acceso de las personas para evitar momentos de aglomeración que impidan respetar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

El gobierno de Juan Espadas teme que en Sevilla se produzcan escenas como las vividas el pasado fin de semana en Málaga y Madrid. Aquellos vídeos, convertidos en virales en las redes sociales, han levantado bastantes críticas sobre la conveniencia de mantener el alumbrado y ciertos espectáculos navideños en las actuales circunstancias. Para que la polémica no se repita, el Ayuntamiento ha retrasado el encendido de la iluminación al próximo puente, pero sin avisar del día ni la hora concreta. No habrá convocatoria como otros años. Además, tampoco se organizarán actos donde la afluencia de personas no pueda controlarse.

Tales medidas se han anunciado estos días y a ellas se añade una más en la que trabaja ahora la Delegación de Seguridad que comanda Juan Carlos Cabrera. Se trata de aforar calles para que la aglomeración de personas habitual de estas fechas no se produzca. Así lo ha adelantado este jueves Espadas, quien ha precisado que la zona donde resulta más complicado este control es la conformada por el eje que discurre desde la Plaza del Duque a la Puerta de Jerez, en cuyos accesos se colocarán agentes de la Policía Local para regular el tráfico de personas.

La "experiencia" de la Semana Santa

El alcalde reconoce que este aforamiento "no es fácil" y recuerda que algunas ciudades europeas ya lo han puesto en marcha durante la segunda ola del Covid. "Se trata de permitir o impedir el acceso a determinadas calles cuando se llegue a un nivel de personas que dificulte respetar la distancia de seguridad", ha referido Espadas, quien ha defendido que "Sevilla tiene una ventaja en esta situación" por la experiencia en la gestión de la bulla en Semana Santa.

"La Policía Local tiene mucha experiencia, y más en ese eje, que coincide con la carrera oficial por donde pasan las cofradías", ha referido el regidor socialista, que ha insistido en la idea de que esta Navidad será muy distinta a las vividas hasta ahora.

En la misma línea se ha expresado el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, que ha explicado que tales medidas se toman para seguir bajando la curva de contagios en esta segunda ola y evitar que tras la fiestas navideñas se produzca una tercera. También ha destacado que todos los "eventos" que celebre la ciudad los próximos días serán "de bajo perfil" para evitar la concentración de personas.

Cálculos para conocer la capacidad de cada calle

"El plan de tráfico que se activará este puente también tiene ese fin, el de que no se originen aglomeraciones", ha subrayado el edil, que ha detallado que los técnicos de Seguridad trabajan ahora para conocer la capacidad que tiene cada calle de acoger a un número de viandantes sin que se incumpla el distanciamiento de seguridad.

Todas estas medidas se desarrollarán también en plena campaña navideña, una vez que la Junta de Andalucía suavice las actuales restricciones y alargue el horario de apertura comercial, después del puente festivo. Para entonces, las tiendas y bares estarán abiertos cuando el alumbrado se encuentre encendido, lo que incitará a que haya un mayor número de personas en esas calles.