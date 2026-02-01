El centro deportivo San Jerónimo Parque ya tiene una rampa para las personas con movilidad reducida
El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha invertido 36.000 euros en la construcción de esta pasarela
La tragedia de Adamuz intimida a los usuarios del tren en Santa Justa: “Un poco de miedo hay”
El Ayuntamiento de Sevilla ha atendido una "demanda histórica" de los vecinos y ha construido una rampa en San Jerónimo Parque para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida a estas instalaciones deportivas.
Con esta actuación, según ha informado este domingo el Consistorio en una nota de prensa, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) da respuesta a una petición de los usuarios, que "desde 2015" vienen solicitando la construcción de una rampa que permita acceder sin dificultad a las instalaciones deportivas del barrio a personas de movilidad reducida, carritos de bebé, mayores o cualquier usuario con problemas de movilidad.
La construcción de esta rampa, en la que el IMD ha invertido 36.000 euros, da acceso a un centro deportivo en el que numerosos vecinos practican deporte a diario. Allí se citan siete equipos en los Juegos Deportivos Municipales, doce Escuelas Deportivas Municipales y distintos equipos federados, así como los usuarios que puntualmente alquilan alguna de sus pistas.
También te puede interesar
Lo último