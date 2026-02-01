El centro deportivo San Jerónimo Parque ya tiene una rampa para las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Sevilla ha atendido una "demanda histórica" de los vecinos y ha construido una rampa en San Jerónimo Parque para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida a estas instalaciones deportivas.

Con esta actuación, según ha informado este domingo el Consistorio en una nota de prensa, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) da respuesta a una petición de los usuarios, que "desde 2015" vienen solicitando la construcción de una rampa que permita acceder sin dificultad a las instalaciones deportivas del barrio a personas de movilidad reducida, carritos de bebé, mayores o cualquier usuario con problemas de movilidad.

La construcción de esta rampa, en la que el IMD ha invertido 36.000 euros, da acceso a un centro deportivo en el que numerosos vecinos practican deporte a diario. Allí se citan siete equipos en los Juegos Deportivos Municipales, doce Escuelas Deportivas Municipales y distintos equipos federados, así como los usuarios que puntualmente alquilan alguna de sus pistas.